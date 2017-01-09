Dikkat!Düzce'de eğitime kar engeli

Düzce'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Dikkat!Düzce'de eğitime kar engeli
Eklenme: 09 Ocak 2017, 00:35
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Düzce'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 Ocak Pazartesi il genelindeki okulların, yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere tatil edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, il genelinde kapalı köy yolunun bulunmadığı ve İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin köy yollarında genişletme çalışması yürüteceği ifade edildi.

 
EtiketlerDüzceKareğitime kar engeli
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