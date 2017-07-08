Dikkat!135 sanayi sitesi şehir dışına gidiyor

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen ve kent içinde kaldığı için taşınması planlanan 135 sanayi sitesi arasından öncelikli olarak taşınacak olan 10 sanayi sitesi belirlendi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü taşınma sürecinin zoraki değil gönüllü olacağının altını çizdi. İlk etapta taşınacak 10 sanayi sitesinde 6 bin 181 sanayi işletmesi ve 40 bin çalışan bulunuyor. Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 10 sanayi sitesinin taşınma sürecindeki altyapı, üstyapı, arsa edinme gibi maliyetlerin karşılanabilmesi için sanayicilere düşük faizli kredi desteği verileceğini kaydetti.



Bakan Özlü, adı geçen 10 sanayi sitesinin taşınması için arazi temininin maliyetinin 280 milyon lira toplam taşınma maliyetinin ise 2.2 milyar lira olarak öngörüldüğünü belirtti.



Özlü, yeni yapılacak modern işyerlerinde teknolojik altyapı kullanımının artacağını vurguladı.



İLK ETAPTA TAŞINACAK SİTELER



Isparta Merkez (Yeni Sanayi Sitesi)

Kastamonu KSS Yapı Kooperatifi

Düzce Sanayi Çarşısı Sanâtkarlar Küçük Sanayi Kooperatifi

Malatya Küçük Sanayi Sitesi

Elazığ Merkez Sanayi Sitesi

Rize Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi

Sivas Keresteciler Marangozlar ve Oto Tamircileri KSS, 100. Yıl KSS

Bursa Yenişehir Sanayi Sitesi

Tokat Merkez Sanayi Sitesi