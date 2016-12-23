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Dikkat! Zorunlu oluyor… 8 gün sonra işsiz kalabilirsiniz

40 meslek grubunda çalışanlar için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu 1 Ocak'ta başlıyor. Belgesiz çalışanlar için işverenlere idari para cezası uygulanacak. Sınav ve belgelendirme masrafları ise devlet tarafından karşılanacak.

Dikkat! Zorunlu oluyor… 8 gün sonra işsiz kalabilirsiniz
Eklenme: 23 Aralık 2016, 14:25
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Hükümet hem iş gücü piyasasında arz-talep uyumunu artıracak hem de iş kazalarının önüne geçecek önemli adım attı. Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda söz konusu tebliğ ile birçok meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirildi.

40 meslek için yeterlilik zorunluluğu 26 Mayıs 2016 tarihinde başladı. Ancak özellikle inşaat sektöründe çalışanların çok önemli bir kısmının söz konusu mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaması nedeniyle çalışma hayatında önemli sıkıntılara sebebiyet verilebileceği değerlendirildi. Konu ile ilgili olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Özer, “İşyerlerinde faaliyetlerin devamının sağlanması, işçilerin istihdam sorunu yaşamaması ve işverenlerin cezai müeyyidelerle maruz kalmaması için ilk tebliğde yer alan 40 meslek için süre dolmuş olsa da Bakanlığımız prensip kararı doğrultusunda yılsonuna kadar cezai yaptırımların uygulanmaması, teftişlerde konuya ilişkin işverenlere rehberlik ve bilgilendirmenin sağlanması kararlaştırıldı" açıklamasında bulundu.

 

 

1 OCAK'TAN SONRA CEZASI VAR

Bu doğrultuda, 1 Ocak 2017 tarihine kadar işverenlerin çalışanlarını belgelendirmeleri gerekiyor. Yeni yıldan itibaren yapılacak teftişlerde iş müfettişleri tarafından MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu bulunan 40 meslekte belgesiz çalışanlar için işverenlere, her bir çalışan için 500 TL idari para cezası uygulanacak. 24 Mart 2017'den itibaren de 8 meslekte belgesiz çalışanlar için işverenlere idari para cezaları uygulamasına başlanacak.

1 Ocak 2017 itibariyle uygulanacak cezalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri tarafından yapılacak denetimlere göre uygulanacak. Müfettiş raporuna istinaden cezalar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından işverene tebliğ edilecek. Tebliğ edilen cezalar işverence bir ay içerisinde ödenecek.

BELGE NASIL ALINACAK?

Bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmeleri için belge almak istedikleri mesleğe ait ulusal yeterliliğin olması ve MYK tarafından bu ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun bulunması gerekli. Adaylar, belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarını MYK internet sitesinden öğrenebilir.

Sınav ve belgelendirme sürecinin tamamı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yürütülüyor, bireyler sınav başvurularını belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına yapacak. Daha sonra teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format dâhilinde taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı veriliyor.

 

 

İŞÇİNİN CEBİNDEN PARA ÇIKMAYACAK

Mesleki Yeterlilik Belgesi alacak işçinin cebinden para çıkmayacak. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin sınav ve belgelendirme masrafları devlet tarafından karşılanacak.

Avrupa Birliğinden alınan hibe fonları ile bugüne kadar 64 bin 200 kişinin yaklaşık 38 milyon TL tutarındaki sınav ve belge ücreti iadesi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılandı.

Mesleki yeterlilik ve belgelendirme sisteminin tam anlamıyla oturması halinde, hem işgücü piyasasında arz-talep uyumu artacak hem de iş kazalarında ciddi bir gerileme sağlanacak.

 
EtiketlerMesleki Yeterlilik BelgesimeslekgazeteAvrupaYeni ŞafakResmi Gazete
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