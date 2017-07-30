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Dikkat yarından itibaren…

Meteorolojiden Türkiye'nin bir çok bölgesi için uyarı geldi. Yeni haftada sıcaklık artıyor. Ağustos'un ilk 10 günü için uyarı var. İstanbul'da hava sıcaklığı 3-4 derece artıyor ve 33 dereceyi buluyor. Akdeniz'de sıcaklık 2-5 derece Doğu Anadolu'da ise 6-8 derece ortalamanın üzerine çıkıyor.

30 Temmuz 2017 Pazar 17:15
Dikkat yarından itibaren…

Meteoroloji  Elazığ, Malatya, adıyaman, Tunceli ve Bingöl için sıcak hava dalgası uyarısında bulundu.  

Yapılan son analiz ve tahminlere göre hava sıcaklığının Pazartesi gününden itibaren artarak mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği ve Ağustos aynının ilk 10 günü boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava dalgasıyla birlikte bazı il ve ilçelerde havanın son yılların en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşması bekleniyor.

Meteoroloji, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur için de yüksek sıcaklık uyarısında bulundu. 

Bölgede mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren artmaya başlayacağı, çarşamba gününe kadar mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Hafta içi havanı Antalya ve  Muğla'da 36-40, Burdur'da 35-37 ve Isparta'da 33-35 derece olması bekleniyor.

Uzmanlar önümüzdeki hafta yüksek hava sıcaklıklarının meydana  getirebileceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı  bulunanlar olmak üzere vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına direk maruz kalmamaları uyarısında bulunuyor.
  
Bu arada yüksek sıcaklık nedeniyle Antalya sokakları adeta boşaldı.  Yerli ve yabancı tatilciler sahillerde denize girerek serinlemeye çalışırken, bazı vatandaşlar 2 bin metre rakımlı yaylalarda serin havanın keyfini çıkardı.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 17:15
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  • Alacalı Melikşah Alacalı Melikşah 1 sa önce
    (Ey Resulüm) Deki cehennem ateşi daha sıcak..(tevbe81)
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