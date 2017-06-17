Dikkat Twitter hesabınız ele geçirilebilir!

Son günlerde Twitter mesaj kutuları adeta bir saldırı altında. Bir çok kişinin hesabı ele geçirilerek, arkadaş listesindekilere bilgisi dışında mesaj gönderiliyor. Gönderilen mesajdaki linke tıklarsanız sizin hesabınız da ele geçiriliyor!

Bir çok twitter kullanıcısı, takip listesindekilerden "kardeşim virüs mesajların geliyor sen görmüyorsun şurdan temizleyebilirsin..." şeklinde, benzer mesajlar almaya başladı. Bu mesaj bir trojan. Hesaptan hesaba yayılan bu mesaj sayesinde binlerce Türk kullanıcı virüsten etkilendi.

Bir anlamda hesapları ele geçirilerek, kendilerinden habersiz mesajlar gönderilmekte, ve virüs bu şekilde daha fazla kullanıcıya yayılmakta. Eğer siz de bu şekilde bir mesaj alırsanız, önerilen linke kesinlikle tıklamayın!

Gelen mesajdaki linke tıklayan kullanıcılar kendi hesaplarına da virüsü bulaştırmış durumda. Yani kullanıcı adı ve şifreleri başka ellerde olabilir!

TWİTTER TROJANINDAN KURTULMANIN YOLU

Kendi hesabından arkadaşlarına bu mesajların gittiğini öğrenen kullanıcıların, bu durumdan kurtulmak için şu işlemleri yapması gerekiyor.

1- https://twitter.com/settings/applications linkine tıklayıp, uygulamalar kısmında bilmediğiniz yapancı uygulamalar varsa, erişimlerini kaldırmalısınız.

2- İlk adımı uyguladıktan sonra, Twitter şifrenizi değiştirmelisiniz.

Sorununuz düzelmiş olacaktır.

Bu tarz sorunlar yaşamamak için, gönderen arkadaşınız dahi olsa Twitter üzerinden gelen yabancı linklere kesinlikle tıklamamanız gerekmektedir.