Akit yazarı Abrurrahman Dilipak"20.gün" başlıklı bugünkü yazısında Esed rejiminin Halep ve İdlib bölgelerinde yaptığı askeri yığınağa dikkat çekti. Dilipak ABD’nin Zeytin Dalı harekatının başında Afrin’i feda etmeyi göze aldığını ancak Türkiye’nin hedefine Münbiç ve Fırat’ın doğusunu da koymasından dolayı TSK’yı Afrin’de durdurma kararı aldığını belirtti.

Dilipak "Dikkat! Topyekûn saldıracaklar. İçeride uyuyan hücreleri de harekete geçirecekler, dışarıdan militan da girdirecekler. Doğudan batıdan, güneyden, her yerden. CHP, İyi Parti, AK Parti içindeki AKP’liler, küskünler de boş durmayacaklar. Ekonomik manipülasyonlar, siyasi tartışmalar. Sınır tacizleri, sansasyonel açıklamalar, ne isterseniz var" dedi.

İŞTE O YAZI;

Bugün, “Zeytin dalı”nın 20. günü..

Geçen gün, Afrin’e gitmekte olan bir tankere gizlenmiş, onlarca roketatar ve antitank füze ele geçirildi..

Yeni bir haber ise, Membiç’teki PYD birliklerinin rejimin kontrolündeki bölge üzerinden Afrin’e doğru ilerlemekte oldukları yönünde. PKK da bölgedeki teröristleri Afrin’e yönlendiriyor. Terör örgütü, PKK’nın ABD’den aldığı silahları Nubul el-Zehra bölgesinden geçirerek Afrin’e sokmak istiyor.

Afrin’deki teröristler, artık PYD armalı parkalarını çıkartıp, sivil elbiseler giyiyorlar. Çünkü verdikleri kayıplar karşısında bunu bir sivil katliam olarak dünyaya sergilemek istiyorlar. Afrin’deki PYD direnişini sivil bir direniş olarak takdim etmek istiyorlar.

20. günde TSK ve ÖSO’nın kaybı 20 civarında. PYD’nin kaybı ise 1000’in üzerinde.

Bu arada, Esed rejimine bağlı bir Suriyeli komutandan, Suriye ordusunun Halep ve İdlib bölgelerinde cepheye yeni hava savunma unsurları ve uçaksavar füzeleri konuşlandırdığına dair haberler geliyor. Bunun anlamı şu, topyekûn bir savaşa hazırlanıyorlar. Bir yandan da Türkiye ile Rusya arasında sorun çıkarmaya çalışıyorlar. TSK’nın tankını vuran füzenin Rus malı olması ilginç. ABD’nin PYD’ye verdiği bazı silahların Rus malı olması da dikkat çekici. Bunun taktiksel bir anlamı var.

Ankara’da konuşulan bir konu var: PKK/PYD’ye silah yardımında bulunan ABD’nin Uluslararası Adalet Divanı’nda yargılanması. Halbuki, ABD Türkiye’yi teröre destek veriyor diye Lahey’de yargılatmak istiyordu. MİT TIR’ları operasyonu bunun için FETÖ üzerinden tezgahlanmaya çalışılmıştı. Bu konuda 1979 yılında Amerika, Nikaragua tarafından “terör örgütlerine destek” vermekle suçlanmış ve Lahey’de ABD mahkûm edilmişti.

Tabii böyle bir durum NATO için de bir skandala dönüşecek. Çünkü bu suçlama sadece ABD ile sınırlı kalmayacak, diğer birçok AB ülkesi için de emsal teşkil edebilecek. Çünkü bu ülkelerin çoğu savaş, terör ve darbe suçlusu. Türkiye’de yaşananlar bile bu suçlamanın muhataplarının mahkûmiyeti için yeter. Eğer bu Türkiye gibi bir ittifak üyesi ülke tarafından yapılıyorsa (...)

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