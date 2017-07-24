TEM Abant-Kaynaşlı arası 1 ay boyunca trafiğe kapatıldı

Edinilen bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Gerede Kavşağı-Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sınırları arasında bazı bölümler ile kavşak kolları ve bağlantı yollarında üst yapı iyileştirmesi, büyük onarım yapılması dolayısıyla, Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arası Ankara-İstanbul istikameti 1 ay süreyle trafiğe kapatıldı.

Bugün sabah saatlerinde başlayana üst yapı çalışması nedeniyle Ankara-İstanbul istikametindeki trafik akışı Abant Kavşağından D-100 karayoluna yönlendirildi. Trafik, Kaynaşlı Kavşağından TEM otoyoluna tekrar veriliyor. Çalışmanın 24 Ağustos 2017 tarihinde bitmesi planlanıyor.