Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dikkat! Tarım ilacı Roundup kanser izleme listesinde

Kaliforniya eyaletinde, "Agro-kimyasal devi" siyonizme hizmet eden Monsanto'nun ürettiği Roundup ilacı, "kansere sebep olan kimyasallar" listesine alındı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 06:11
Dikkat! Tarım ilacı Roundup kanser izleme listesinde

Dünya genelinde en çok kullanılan tarım ilacı olan, sağlık açısında  etkileri tartışılmaya devam edilen ve eleştirilerin odağı olan Roundup,  Kaliforniya eyaletinde kansere yol açan ilaçlar listesine konuldu.

Kaliforniya Çevre Sağlığı Tehlike Değerlendirme Ofisi  (OEHHA) yabani  otların öldürülmesi için kullanılan Roundup ilacını "kanser izleme listesine" aldığını ve kararın 7 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağını duyurdu.

Biyolojik Çeşitlilik Merkezi'nden Nathan Donley, kararın  Kaliforniya'yı, "ABD'de kansere neden olan ilaçlardan korumada ülke lideri" konumuna getirdiğini belirtirken, Monsanto karara karşı hukuksal girişimde bulundu.

Kaliforniya'nın kararını memnuniyetle karşılayan aktivistler ve bilim adamları, bunu "adalet yönünde atılmış bir adım" olarak nitelediler ve karara karşı yasal girişimde bulunan Monsanto'nun bu manevrasının bilimsel bir doğruluk ya da halkın sağlığı için değil "yalnızca kar amaçlı" olduğunu dile getirdiler.

Biyolojik Çeşitlilik Merkezi de yaptığı açıklamada, yakın tarihli bir analize göre Kaliforniya'da kullanılan glifosatın yarısından fazlasının eyaletin en yoksul sekiz bölgesinde olduğunu bildirdi.

2015 yılında, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) glifosatın insanlarda  muhtemel kanser yapıcı etkileri olduğunu açıklamıştı.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 06:11
  1. Dikkat! Tarım ilacı Roundup kanser izleme listesinde
  2. Kaliforniya
  3. ABD
  4. Monsanto
  5. tarım
  6. tarım ilacı
  7. Roundup
  8. Roundup kanser
  • Kaktüs Kaktüs 1 sa önce
    Seytan Monsante nin round up tarim ilacindaki tehlikeyi ne zaman farkina varacak milletimiz diyordum ki; bu haberi gordum. Alhamdulillah Monsante birkac sene once 20 milyon dollar yatirim yapti Turkiye pazarına. Bu seytanlar 20 milyon yatırır sağlığımızı alır götürür kanser vs derken saglik harcamaları 200 milyar dolar olarak cebimizden çıkar. O nedenle uyanık olmalıyız yatırım yapıyor para akacak vs söylemleri güzel de götürdüğü getirisinden çok daha fazla ise biz bı yatırımı istemiyoruz arkadas! Bu Monsante nin parasından bize hayr gelmez. Çünkü round up 1 numaralı ürünü bu şeytanın döllerinin planı com geniş. Round up cocuklarda hormonal dengesizlik sebebi ile özellikle erkek cocuklarda meme oluşmasına ve homoseksüelliğe sebep oluyor. Kısırlık; kanser, allerjiler, autism,topragın güdük kalmasına sebep oluyor. Bilim adamları round up in topraga verdigi zararın 20 yıl silinemedigini belirlediler. Arı ırkını yok ediyor. Bu şeytan Monsante çalışıyor; biz neden hala uyuyoruz. Round up i da paraları onların olsun yahu istemiyoruz bu şeytanın ürünlerini ülkemizde. Biz yurtdışında yasıyoruz ama Turkiye mizin topragının bozulmasını; insanlarımızın saglıgının ellerinden alınmasını hiç istemeyiz. Bunun için uyanık olmak şart. Ne yediğimize bakacağız organik olmayan genetiği ile oynanmış round up spray yapılmış yiyeceklere hayır; gençliğimizi cocuklarımızı sinsice hedef alan round up a KOCAMAN bir HAYIR!!!!Allah bu güzide vatan topraklarını ve milletimizi bu Monsante ve diğer şeytan firmaların şerrinden korusun. Âmin!!!
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Günün âyet ve hadisi
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. Mısır, Libya'yı vurdu! Çok sayıda..
  3. Ve görüntülendi! Türk ve Rus askeri…
  4. ABD'den küstah YPG açıklaması: Devam..
  5. Almanya'dan alçak talep: Gelmesin!
  6. Üçok'tan şok uyarı: Darbe yapacak..
  7. Dünyada büyük panik! Hızla yayılıyor
  8. Bırakın tadına bakmayı görmek bile..
  9. Erdoğan'ın çağrısı işe yaradı! Müthiş..
  10. Kayseri ile anlaştı denilmişti ama…..
  11. Polis onu her yerde arıyordu… Tabutta..
  12. Gül sessizliğini Rus televizyonunda..
  13. Şok gerçek! ‘Başçalan’ hesabının..
  14. Tek personelli karanlık şirket…..
  15. Polis öfkeli kalabalığın elinden zor..
  16. Plaka tanıma gördü polis alarma geçti…..
  17. Onlar Kur’an-ı Kerim’i parmaklarıyla..
  18. Ölüsü de şifa
  19. İşte gavurun adaleti
  20. Merkel’den eşcinsel evliliklere yeşil..
Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!