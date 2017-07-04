Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dikkat! Sosyal medyada Demetevler provokasyonu

Ankara'da bir Suriyeli mültecinin 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği, Suriyelilerin Türkleri öldürdüğü yönündeki iddialar sosyal medyada yayılarak 'Suriyeli provokasyonu' yapılmaya başlandı. Konuyla ilgili Ankara Valisi Ercan Topaca yaptığı açıklamada, "Yenimahalle İlçemizde büyük olaylar olduğu konusunda asılsız haberler yayılmaktadır. Gençler arasında küçük bir tartışma yaşanmıştır." ifadelerini kullandı.

04 Temmuz 2017 Salı 02:53
Dikkat! Sosyal medyada Demetevler provokasyonu

Ankara'da bir Suriyeli mültecinin 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği, Suriyelilerin Türkleri öldürdüğü yönündeki iddialar sosyal medyada yayılarak 'Suriyeli provokasyonu' yapılmaya başlandı.

HALKI GALEYANA GETİRMEYE ÇALIŞTILAR!

Yenimahalle ilçesi Demetevler'de bulunan 2'inci Cadde üzerinde büyük olaylar yaşandığını iddia ederek bir kaos doğurmaya çalışan provokatörlerden bazıları hükümetin Suriyelilere silah dağıttığını ve Suriyelilerin bu silahlarla Türkleri taradığını öne sürdü.

'IRAKLI TÜRKMEN HAFİF YARALANDI'

Konuyla ilgili Ankara Valisi Ercan Topaca Twitter'dan açıklama yaptı. Topaca, "Yenimahalle İlçemizde büyük olaylar olduğu konusunda asılsız haberler yayılmaktadır. Gençler arasında küçük bir tartışma yaşanmıştır. Demetevler Parkında, gençler arasında çıkan tartışmada, Iraklı bir Türkmen hafif yaralanmış ve tedavisi yapılarak taburcu edilmiştir" ifadelerini kullandı.

'PROVOKASYON AMACIYLA YAYINLANAN YALAN HABERLER'

Topaca ayrıca, "Sosyal medyada provakasyon amacıyla yayınlanan yalan haberlere itibar edilmemesini, polisin uyarı ve ikazına uyulmasını istirham ederim" diye yazdı.

İşte Ankara Valisi'nin tweetleri:

SOSYAL MEDYADA İTİDAL ÇAĞRISI

Yapılan provokasyonlara karşı duyarlı vatandaşlar, 15 Temmuz'un hemen öncesinde de ırkçı nefretin körüklendiğini ve Suriyelilere düşmanlığın toplumsallaştırılmaya çalışıldığını hatırlattı ve provokasyona gelinmemesi çağrısı yapıldı.

'SİBER SUÇLARA İHBAR EDİN'

Sosyal medya üzerinden provokasyon yapan tetikçi hesaplarla halkı manipüle etmeyi amaçlayanların, [email protected],[email protected][email protected] bağlantı adresi ve ekran görüntüsüyle bildirmeleri isteniyor.

 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 02:53
  1. demetevler
  2. suriyeliler
  3. Ankara-İstanbul hızlı tren
  4. suriyeli kavga
  5. ercan topaca
  6. ankara valisi
  7. siber ihbar
  8. siber suç
  9. siber şikayet
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dikkat! Sosyal medyada Demetevler provokasyonu
    1. Dikkat! Sosyal medyada Demetevler..
    2. ''Galatasaray, Alex'in hızlısını aldı''
    3. İngiliz kulübü Neymar için tam 809..
    4. Flaş gelişme Fenerbahçe'de yıldız..
    5. Galatasaray Ivan Strinic için..
    6. Şırnak'ta 6 terörist teslim oldu
    7. Süper Lig ekibinde 8 futbolcu kadro..
    8. 780 hakim ve savcının görev yeri değişti
    9. Bakan açıkladı: Köprüler zarar mı..
    10. El Bab için öğretmen alımı başladı
    11. M.City'in dünyaca ünlü yıldızı..
    12. 780 hakim ve savcının görev yeri değişti
    13. Türk topçuları Afrin'i vurdu
    14. Alman basını yazdı! FETÖ yolun sonuna..
    15. Aç karnına su içmenin inanılmaz..
    16. Almanya'dan Erdoğan'a skandal yasak!..
    17. İlk kez 81 ilde denetim
    18. Ankara'nın baskısı sonuç verdi!..
    19. TSK, Afrin'de YPG'yi vurdu!
    20. MTV 2. taksit ödeme dönemi başladı
    Amerika’ya gözdağı… ‘Yerkürenin her noktasını vurabilecek füzelerimiz var’
    Amerika’ya gözdağı… ‘Yerkürenin her noktasını vurabilecek füzelerimiz var’
    Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
    Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
    Tek tek tespit edildi! İşte FETÖ’nün trol çetesinin listesi
    Tek tek tespit edildi! İşte FETÖ’nün trol çetesinin listesi
    Yürüyüşte dikkat çeken önlem!
    Yürüyüşte dikkat çeken önlem!