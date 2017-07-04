Dikkat! Sosyal medyada Demetevler provokasyonu

Ankara'da bir Suriyeli mültecinin 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği, Suriyelilerin Türkleri öldürdüğü yönündeki iddialar sosyal medyada yayılarak 'Suriyeli provokasyonu' yapılmaya başlandı.

HALKI GALEYANA GETİRMEYE ÇALIŞTILAR!

Yenimahalle ilçesi Demetevler'de bulunan 2'inci Cadde üzerinde büyük olaylar yaşandığını iddia ederek bir kaos doğurmaya çalışan provokatörlerden bazıları hükümetin Suriyelilere silah dağıttığını ve Suriyelilerin bu silahlarla Türkleri taradığını öne sürdü.

'IRAKLI TÜRKMEN HAFİF YARALANDI'

Konuyla ilgili Ankara Valisi Ercan Topaca Twitter'dan açıklama yaptı. Topaca, "Yenimahalle İlçemizde büyük olaylar olduğu konusunda asılsız haberler yayılmaktadır. Gençler arasında küçük bir tartışma yaşanmıştır. Demetevler Parkında, gençler arasında çıkan tartışmada, Iraklı bir Türkmen hafif yaralanmış ve tedavisi yapılarak taburcu edilmiştir" ifadelerini kullandı.

'PROVOKASYON AMACIYLA YAYINLANAN YALAN HABERLER'

Topaca ayrıca, "Sosyal medyada provakasyon amacıyla yayınlanan yalan haberlere itibar edilmemesini, polisin uyarı ve ikazına uyulmasını istirham ederim" diye yazdı.

İşte Ankara Valisi'nin tweetleri:

SOSYAL MEDYADA İTİDAL ÇAĞRISI

Yapılan provokasyonlara karşı duyarlı vatandaşlar, 15 Temmuz'un hemen öncesinde de ırkçı nefretin körüklendiğini ve Suriyelilere düşmanlığın toplumsallaştırılmaya çalışıldığını hatırlattı ve provokasyona gelinmemesi çağrısı yapıldı.

'SİBER SUÇLARA İHBAR EDİN'

Sosyal medya üzerinden provokasyon yapan tetikçi hesaplarla halkı manipüle etmeyi amaçlayanların, [email protected] ,[email protected] , [email protected] bağlantı adresi ve ekran görüntüsüyle bildirmeleri isteniyor.