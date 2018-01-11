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Dikkat sizin de başınıza gelebilir... Pişirmeden yedi, sonrası dehşet!

ABD’nin Louisiana eyaletinde marketten aldığı çiğ istiridyeleri yiyen Jeannette isimli kadın, istiridyeden bulaşan et yiyen bakteri nedeniyle hayatını kaybetti.

11 Ocak 2018 Perşembe 17:35
Dikkat sizin de başınıza gelebilir... Pişirmeden yedi, sonrası dehşet!

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan Jeannette LeBlanc isimli kadın, pazardan aldığı çiğ istiridyeleri yiyince olanlar oldu. 55 yaşındaki LeBlanc, yediği 24 çiğ istiridyeden sonra et yiyen bakteri nedeniyle hayatını kaybetti.

News.com'un haberine göre; çiğ istiridyeleri yiyen LeBlanc'ın 48 saat sonra, durumu kötüleşmeye ve bacaklarında yaralar oluşmaya başladı.

Vibriyoz teşhisi konulan talihsiz kadın, hastalıkla 21 gün savaştıktan sonra sonra hayatını kaybetti.

Uzmanlar, bu hastalığın belirtilerinin ishal, mide bulantısı, ateş ve titreme olduğunu söyleyerek, daha çok sıcak aylarda olabileceğini açıkladı. Çiğ veya az pişmiş deniz mahsülleri veya deniz suyuna maruziyetin de et yiyen bakteri açısından risk yarattığını söylediler.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 17:35
  1. ABD
  2. Teksas eyaleti
  3. LeBlanc
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