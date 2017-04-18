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Dikkat! Sizin başınıza da gelebilir… 35 bin kişi! 75 milyon Lira…

Antalya'da vatandaşlara ait kredi kartlarından sahiplerinin bilgileri dışında fatura ödemesi yapan ve bu işlemi gerçekleştirmek için iki de şirket kurdukları belirlenen 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, el konulan dijital materyallerde 35 bin kişinin kredi kartı bilgisine rastlandı. Zanlıların iki şirket üzerinden 200 bin fatura ödemesi yaptığı ve ödenen fatura miktarının 75 milyon lirayı bulduğu belirlendi.

Dikkat! Sizin başınıza da gelebilir… 35 bin kişi! 75 milyon Lira…
Eklenme: 18 Nisan 2017, 13:32

Antalya merkezli yürütülen soruşturma kapsamında,  vatandaşlara ait kredi kartlarından sahiplerinin bilgileri dışında fatura ödemesi  yaptıkları belirlenen 4 zanlı yakalandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü  ekipleri, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, vatandaşlara ait kredi  kartlarından bilgileri dışında fatura ödemesi yaptığı iddia edilen 4 kişiyi  gözaltına aldı.

Antalya, Bursa ve Artvin'de gözaltına alınan zanlıların, farklı  illerden komisyon karşılığı fatura ödeme merkezleriyle anlaştıkları ve kendi  kurdukları sistem üzerinden faturalarını kredi kartı ile ödeyen vatandaşların  bilgilerini IVR (sesli yanıt sistemi) ile ele geçirdikleri iddia edildi.

 Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda fatura  ödeme dekontu ve dijital materyal ele geçirildi. El konulan dijital materyallerde  yaklaşık 35 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi bulunduğu tespit edildi. Zanlıların kurdukları iki şirket üzerinden 200 bin fatura ödemesi  yaptıkları ve ödedikleri fatura tutarlarının 75 milyon lira olduğu belirlendi.  Polis ekiplerinin bu tutarın ne kadarlık kısmının başkalarına ait kredi kartından  çekildiğini tespit etmeye çalıştığı öğrenildi. Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü  tutuklandı, bir zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

 
EtiketlerSon dakikason dakika haberikredi kartıdolandırıcı75 milyon lira35 bin kişi
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 13:32
HABER YORUMLARI
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abdo

o zaman bankaların kartlarınada güven kalmadı.

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