Cloudflare

Dikkat o ilaçları sakın kullanmayın

Daha kaslı görünmek için kullanılan ilaçlar kalpten karaciğere kadar birçok organı vuruyor. Ayrıca hem kadınlarda hem de erkeklerde cinsel işlev bozukluğuna yol açıp; kısır bırakıyor.

Dikkat o ilaçları sakın kullanmayın
Eklenme: 30 Aralık 2016, 20:55
Bu haber 11.334 kez okundu

Sağlık için spor yapanlar bir yana, kaslı görüntü uğruna çareyi ilaçlarda arayanların hayatı kabusa dönüyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Serkan Deveci kas yapımını artıran anabolik steroid ilaçların Kısırlık, gibi başta olmak üzere birçok yan etkisi bulunduğunu belirtiyor. Prof. Dr. Deveci şu uyarılarda bulunuyor...

"Vücudun doğal hormonal dengesini de etkileyen bu ilaçlar, saldırgan davranış biçimi, kontrolsüz hipertansiyon, akne, kellik, karaciğer hastalığı, inme ve kalp krizi riskini artırıyor. 

 

KADINLAR DİKKAT!

"Kas yapan ilaçlar kadınlarda adet düzensizliği, gebelikte bebeğin gelişiminin etkilenmesi, ses kalınlaşması, saçta azalma ve vücut kıllanması yapıyor. Bu tip ilaçların tehlikeli yan etkileri göz önüne alındığında daha güzel görünmek isteyenlerin dengeli spor ve doğal beslenmeyi tercih etmeleri çok daha sağlıklı bir yol olarak görünüyor."

 
EtiketlerProf. Dr. Deveci
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Vatan yasta, yılbaşı kutlama!
  • Başbakan müjdeyi verdi… 4 yeni proje geliyor
  • İnternetten dizi, film izleyenlere köyü haber! Erişim engellendi
  • Dünyanın gözü orada! Korkulan oldu… Saldırdılar
  • Duyan koştu… Bütün ilçe oraya aktı!
  • Son dakika Ankara noktayı koydu: ABD katılabilir, YPG ise...
  • Yunanistan Büyükelçisi ölü bulundu
  • Bu da korkak hırsız!
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan İbadi ile görüştü
  • Saldırı hazırlığındaki terörist böyle yakalandı
  • Darbecilerle “darbe” Araştırma komisyonu kurarak neyin kafasını yaşıyorsunuz?
  • Ersoy'un yılbaşı kutlamalarına tepki gösterdiği şiir
  • Türkler hakkında konuşan DAEŞ'linin sonu
  • Biz de sana 'ünlem' armağan ediyoruz John!
  • ABD'yi zora sokacak görüntüler!
  • O bar kaçak çıktı
  • Ve 2 Ocak’tan itibaren başlıyor… Yeni kimlik nasıl alınır
  • Rus lider ters köşe yaptı… Putin’den sürpriz!
  • Terör örgütü PKK orada okul açtı!
  • İran'a uyarı: Haritadan silinirsiniz!
  • Hasan Karakaya'yı rahmetle anıyoruz...
  • Ve terör örgütü PKK çekileceğini açıkladı
  • Emeklilerin alacağı promosyon miktarı açıklandı
  • ABD Türkiye'nin düşmanıdır!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
5 saat'ten az uyuyanlar dikkat!5 saat'ten az uyuyanlar dikkat!

Nöroloji uzmanı Doç. Dr. Turan Atay "Uyku süresi ve kalitesi,…

Dikkat! beyin tümörü yapıyorDikkat! beyin tümörü yapıyor

Kulağından cep telefonunu düşürmeyenler dikkat elektromanyetik radyasyonun beyin tümörlerine neden…

Makrosefali nedir?Makrosefali nedir?

Makrosefali kafa yapısının normalden büyük olması durumudur. Bu rahatsızlık genellikle…

Mide fıtığı nasıl teşhis edilir?Mide fıtığı nasıl teşhis edilir?

Midenin yemek borusuna doğru sarkması olarak tanımlanan bu rahatsızlık, kasların…

Rokanın kanı temizleyici özelliği varRokanın kanı temizleyici özelliği var

Salataların vazgeçilmezi roka, afrodizyak etkisi ile cinsel gücü artırıyor. İçerdiği…

Gül hastalığı neden olur?Gül hastalığı neden olur?

Gül hastalığı; stres, sıkıntı, menopoz ve güneş gibi nedenlerle ortaya…

'Az uyuyanlar daha kısa yaşıyor''Az uyuyanlar daha kısa yaşıyor'

Nöroloji Uzmanı Atay, "5-6 saatten kısa uyuyanların diğerlerine göre birkaç…

Solunum testiyle 17 tanı yapılabilecekSolunum testiyle 17 tanı yapılabilecek

Bilim adamları, solunum testiyle 8 kanser çeşidi dahil 17 hastalığı…

Epilepsi krizi anında ne yapılmalı?Epilepsi krizi anında ne yapılmalı?

Sara hastalığı olarak da bilinen epilepsi, beyin içinde bulunan sinir…