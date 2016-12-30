Dikkat o ilaçları sakın kullanmayın

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Sağlık için spor yapanlar bir yana, kaslı görüntü uğruna çareyi ilaçlarda arayanların hayatı kabusa dönüyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Serkan Deveci kas yapımını artıran anabolik steroid ilaçların Kısırlık, gibi başta olmak üzere birçok yan etkisi bulunduğunu belirtiyor. Prof. Dr. Deveci şu uyarılarda bulunuyor...

"Vücudun doğal hormonal dengesini de etkileyen bu ilaçlar, saldırgan davranış biçimi, kontrolsüz hipertansiyon, akne, kellik, karaciğer hastalığı, inme ve kalp krizi riskini artırıyor.

KADINLAR DİKKAT!

"Kas yapan ilaçlar kadınlarda adet düzensizliği, gebelikte bebeğin gelişiminin etkilenmesi, ses kalınlaşması, saçta azalma ve vücut kıllanması yapıyor. Bu tip ilaçların tehlikeli yan etkileri göz önüne alındığında daha güzel görünmek isteyenlerin dengeli spor ve doğal beslenmeyi tercih etmeleri çok daha sağlıklı bir yol olarak görünüyor."