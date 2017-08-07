Dikkat! Meteoroloji uyardı
Meteoroloji'den alınan tahminlere göre hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacak.07 Ağustos 2017 Pazartesi 08:27
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik ve Eskişehir çevreleri, Ankara ve Konya'nın batı kesimleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den alınan tahminlere göre hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
İstanbul: Az bulutlu ve açık 35
İzmir: Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 36
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 37
Adana: Parçalı ve az bulutlu 37
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 29
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 34
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41