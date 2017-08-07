Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dikkat! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacak.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 08:27
Dikkat! Meteoroloji uyardı

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik ve Eskişehir çevreleri, Ankara ve Konya'nın batı kesimleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
İstanbul: Az bulutlu ve açık 35
İzmir: Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 36
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 37
Adana: Parçalı ve az bulutlu 37
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 29
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 34
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 08:27
  1. hava durumu
  2. hava tahmini
  3. hava nasıl olacak
  4. meteoroloji
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bodrum'da art arda iki deprem!
    1. Bodrum'da art arda iki deprem!
    2. Suudi Arabistan 'Esed' kararını verdi!
    3. Akit’in haberi ses getirdi… O ilçe..
    4. İhanet toplantısında 'Kılıçdaroğlu'..
    5. Muğla’'da küçük yaştaki iki sürücü..
    6. Amerika'da sel uyarısı yapıldı
    7. Tuğsuz cirit atmada finale yükseldi
    8. Kenya'da trafik kazası: 10 kişi öldü
    9. Toprak'ın burnu kırıldı!
    10. Denizli-Antalya karayolunda heyelan..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye hançeri..
    12. Akıncı iki ayrı devlet sinyali verdi..
    13. CHP tek tip elbise uygulamasına karşı!
    14. Pülümür’de 3 PKK'lı terörist ölü ele..
    15. Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan..
    16. Afganistan’da DAEŞ ve Taliban..
    17. Dikkat! 5 derece daha yükselecek
    18. Altın fiyatları bugün kaç liradan..
    19. İsrail'e Afrika'da şok! Reddettiler...
    20. Telafer'i terör örgütü DEAŞ'tan..
    Alman kanalıyla basılınca kaçtı!
    Alman kanalıyla basılınca kaçtı!
    Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
    Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
    Terör örgütü PKK'dan ortalığı karıştıracak hareket!
    Terör örgütü PKK'dan ortalığı karıştıracak hareket!
    Sözcü’den rezalet karikatür… Açıkça itiraf ettiler!
    Sözcü’den rezalet karikatür… Açıkça itiraf ettiler!