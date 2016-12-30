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Dikkat! Meteoroloji uyardı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimleri için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Dikkat! Meteoroloji uyardı...
Eklenme: 30 Aralık 2016, 09:47
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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Denizli, Manisa, Isparta, Giresun, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yağmur, Doğu Akdeniz kıyıları ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere yağmur ve sağanak (76-100 kg/metrekare) yağışlı; diğer yerlerde karla karışık ve kar şeklinde görülecek yağışların; Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu ile Çorum çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, doğu bölgelerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-80 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı 1

İstanbul: Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 5

Adana: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. 11

Antalya: Çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 0

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 10

 
EtiketlerİstanbulKarsağanak yağışMeteorolojiGÜNCEL Haberleri
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