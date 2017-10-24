Yılbaşından bu yana 3 bin gıda işletmesi ceza aldı

İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, son 10 ayda yaklaşık 3 bin gıda işletmesine para cezası kestiklerini söyledi.

3 BİN GIDA İŞLETMESİNE CEZA

Yılbaşından bu yana 107 bin iş yerinde 135 bin denetim yaptıklarını söyleyen Karaca, yapılan denetimlerde yaklaşık 3 bin gıda işletmesine idari para cezası kestiklerini belirtti.

İstanbul Perakendeciler Derneği'nin "Denetimlerdeki Farklılıklar" başlıklı panelinde konuşan Karaca, yıl içerisinde kent genelinde yaptıkları denetimler konusunda bilgiler verdi.

Karaca, İstanbul'da yaklaşık 107 bin işletme bulunduğunu aktararak, 107 bin işletmenin 51 bin 65'inin satış yeri olduğunu, bunların da 23 bin 200'ünü irili ufaklı market ve benzeri iş yerlerinin oluşturduğunu söyledi.

HİJYEN VE KAYITSIZ FAALİYET GÖSTERMEK

1 Ocak 2017’den bu yana 107 bin iş yerinde yapılan 135 bin denetimin 26 binini market ve benzeri iş yerlerinde gerçekleştirdiklerinin altını çizen Karaca, şöyle dedi;

"Denetim yaptığımız firmaları önce uyarıyoruz. Dikkate almayanlara yasanın öngördüğü şekilde ceza kesiyoruz. Yaklaşık 3 bin gıda işletmesine idari para cezası kestik. Bunların üçte birinin nedeni hijyen esaslarına aykırılıktır. En fazla tespit ettiğimiz ikinci uygunsuzluk ise kayıtsız faaliyet göstermek. Her geçen yıl resmi kontrole tabi tuttuğumuz işletme sayısı artarken, idari yaptırım uyguladığımız işletme sayısında oransal düşüş gözlemekteyiz. Marketlerimizin ve diğer iş yerlerimizin mevzuata uyum konusundaki çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Denetimlerde idari para cezası uygulamak zorunda kaldığımız işyeri oranının giderek daha da düşeceğine inanıyorum."