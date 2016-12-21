Dikkat katliam için hazırlanıyorlar

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun bugün Twitter hesabından yaptığı ve medyada geniş karşılık bulan “Halep'ten Tahliye Edilenlerin Sayısının 37 Bin 500'e Ulaştığı” iddiası sahadan gelen bilgilerle uyuşmuyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Halep’ten tahliye edilenlerin sayısının 37 bin 500'e ulaştığını ve bu sürecin yarın tamamlanacağını açıkladı.

Rakamlar Gerçeği Yansıtmıyor

Mevlüt Çavuşoğlu’nun bu açıklaması sahadan gelen bilgilerle uyuşmuyor. Yerel kaynaklar bu rakamların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İran lobisinin, tahliye oranlarını özellikle yüksek tuttuğunu belirten yerel kaynaklar, Halep’te tahliye edilecek sivilin kalmadığı algısının oluşturulmak istendiğine dikkat çekerek; böylece İran, Esed ve Hizbulesed’in karadan girişeceği işgal ve katliamlara meşruiyet sağlamanın amaçlandığını kaydetti.

Nitekim İran-Esed lobisinin bugün medyaya yansıyan ve muhaliflere “Halep’i derhal terk edin!” tehdidini içeren açıklaması da yerel kaynakların dikkat çektiği bu kaygıyı teyit eder nitelikte. Dolayısıyla Mevlüt Çavuşoğlu bu bilgiyi nereden aldı bilmiyoruz ama tahliye oranlarına dair sahadan gelen bu bilgi ve uyarıları dikkate alarak müteyakkız olmakta fayda var.