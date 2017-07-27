Dikkat! İşte "Diriliş Kudüs"

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27 Temmuz 2017 Perşembe 01:31
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 01:31
Siyonist İsrail
Diriliş Kudüs
Kudüs
İşte "Diriliş Kudüs"
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