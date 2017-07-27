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Dikkat! İşte "Diriliş Kudüs"

Siyonist İsrail'in İslam coğrafyasında ve Kudüs'teki zulmü artarak devam ederken, mazlumlara ve mirasımıza sahip çıkmaya çalışan şuurlu müslümanlar Kudüs için seferber oluyor. İşte sosyal medyada hızla yayılan bir video daha...

27 Temmuz 2017 Perşembe 01:31
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 01:31
  1. Siyonist İsrail
  2. Diriliş Kudüs
  3. Kudüs
  4. İşte "Diriliş Kudüs"
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