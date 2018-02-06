Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dikkat! Herkesin başına gelebilir...

Beylikdüzü'nde cep telefonu hattının borcunu bir Fatura Ödeme Merkezi’ne ödeyen vatandaş, 9 ay sonra telefonuna gelen bir SMS ile dolandırıldığını öğrendi.

06 Şubat 2018 Salı 09:07
Dikkat! Herkesin başına gelebilir...

İstanbul Beylikdüzü'nde İbrahim Kart, cep telefonu hattının borcunu bir Fatura Ödeme Merkezi'ne ödedi. Ancak 9 ay sonra telefonuna, ödemenin kart sahibinin itirazı ile iptal edildiği ve tekrar ödeme yapması gerektiğini belirten bir SMS geldi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden Kart, şikâyetçi oldu. Savcılık, soruşturma başlattı.

İbrahim Kart'ın vekili avukat Mehmet Kırmızı, vatandaşları uyararak "Bu tür dolandırıcılık vakalarıyla karşılaşmamaları için vatandaşlarımıza tavsiyemiz ödemelerini faturalarında yazan yetkili yerlere yatırmalarıdır" dedi.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 09:07
  1. İstanbul Beylikdüzü
  2. Fatura Ödeme Merkezi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika Suriye'de kimyasal silah kullanımını kınadı
    1. Amerika Suriye'de kimyasal silah..
    2. Borsa İstanbul piyasaya düşüşle başladı
    3. Beşiktaş Gençlerbirliği ile kupa..
    4. CHP'de 5 diktatör! Ne derseler o..
    5. Beşiktaş'ta Özbiliz ayrılıyor!..
    6. Karabağlar ilçesinde kafede sandviç..
    7. Kritik tepe ele geçirildi! 4 ÖSO..
    8. Maltepe'de 1 liralık tuvalet ücretini..
    9. Vincent Janssen'in dönüş tarihi..
    10. Fatih Terim neşteri vuruyor
    11. Ticaretin yeni rotası: Asya-Pasifik
    12. Buğday sapından ısı yalıtım malzemesi..
    13. Kaplan: Kovanlarına takviye yapılmazsa..
    14. Katil İsrail Batı Şeria'da bir..
    15. TSK'dan flaş açıklama! Öldürülen..
    16. Dolar piyasaya nasıl başladı?
    17. İstanbul Kartal’da bir gecekondu alev..
    18. Lübnan'dan İsrail'e sert cevap
    19. ﻿Fiyatlar düşecek algısı yanlış,..
    20. 'Mahmut Uslu, Başkan Yıldırım'ı..
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    Arap dünyası bu video ile çalkalanıyor! ‘İşte Erdoğan farkı’
    Arap dünyası bu video ile çalkalanıyor! ‘İşte Erdoğan farkı’
    Afrin planı deşifre oldu!
    Afrin planı deşifre oldu!
    Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!
    Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
    Önemli ayrıntıyı paylaştı! PKK böyle şaşırtıldı
    Önemli ayrıntıyı paylaştı! PKK böyle şaşırtıldı