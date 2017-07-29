Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dikkat! Dildeki yaralar ölümcül olabilir

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hayrettin Cengiz Alpay, dilde görülen yaraların, ‘dil kanseri’ için ilk işaretler olabileceğini belirtti.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 09:20
Dikkat! Dildeki yaralar ölümcül olabilir

Dil kanseriyle ilgili açıklamalarda bulunan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hayrettin Cengiz Alpay, çoğunlukla sigara ve alkol kullanımının tetiklediği dil kanserlerinin en dikkat çekici belirtisinin dilde görülen yaralar olduğunu söyledi.

Dikkatli bir muayene ve biyopsi ile hastalığın erken teşhisinin mümkün olduğunu belirterek Alpay, "Vücudun pek çok dokusunda olduğu gibi dilde de tümör görülebilir. Diğer kanser türlerinde olduğu gibi dil kanserinde hiç şüphesiz genetik faktörler etkilidir. Ancak kötü ağız hijyeni, alkol ve sigara, dil kanserini tetikler. Cinsel yolla bulaşan HPV ve AIDS etkeni olan HIV virüsü de tetikçiler arasındadır” diye konuştu.

Günlük ağız bakımı sırasında özellikle dilin alt arka kısmında kalan ve tabut köşe olarak adlandırılan bölgenin kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Alpay, “Dil kanseri lezyonları ağrısız olabilir, bu lezyonlar dilin alt arka tarafında oluşabilir.

Fark edilmesi zor olduğu için dilin altında kalan bu bölgenin dikkatle muayene edilmesi gerekir. Hastalığın kesin tanısı, lezyondan alınan biyopsinin patolojik değerlendirilmesi ile konur” şeklinde konuştu.

Dil kanserinin tedavisi planlanırken, boyun lenf nodlarının da sürece dahil edilmesi gerektiğini kaydeden Alpay, "Cerrahi bir müdahale gündeme gelirse lenf nodları da cerrahi sırasında çıkarılmalıdır.

Dil kanseri tedavisinde radyoterapi uygulamalarının gündeme gelmesi halinde ise boyun bölgesi de ışınlanır ve kanserin ulaşabileceği lenf nodları, tedavi planına dahil edilir” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 09:20
  1. virüs
  2. Ağız ve Diş Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan’ın 'yorulan varsa kenara çekilsin' mesajı ime?
    1. Erdoğan’ın 'yorulan varsa kenara..
    2. Ceviz kabuklarını kaynatıp suyuyla..
    3. 3 kuşaktır fırın küreği imal ediyorlar
    4. Hatay'da orman yanıyor
    5. Arıcılar bal üretiminden memnun
    6. Et ve Süt Kurumuna vergisiz et..
    7. Bu tünelin Türkiye’de başka bir eşi yok
    8. İstanbul'da 20 dakikalık yağışın..
    9. Mustafa Denizli'den Milli Takım..
    10. Antalya’da lüks otelde yangın
    11. Lucescu'dan Tudor sözleri
    12. Kayıp çobandan 4 gündür haber yok
    13. İstanbul'da parmakları uyuştuğu için..
    14. Trabzonspor Medical Park Zubcic ile..
    15. Terör örgütü PKK'ya vermedikleri..
    16. Özge yeni protezine kavuştu
    17. Atatürk Havalimanı'nda yakalandı!..
    18. 'Persie Feyenoord'la prensipte..
    19. Galatasaray, Manchester United'ın..
    20. Ertuğrul Kürkçü'ye bir şok daha!
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    Hawking'in 'uzaylı' dediğine Bediüzzaman bakın ne diyor!
    Hawking'in 'uzaylı' dediğine Bediüzzaman bakın ne diyor!
    Sur'u gönderilen terörist bakın kim çıktı!
    Sur'u gönderilen terörist bakın kim çıktı!