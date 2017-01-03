Dikkat... Dikkat... Kırmızı alarma geçildi

Kızılay, sosyal medya hesaplarından vatandaşa kan bağışı çağrısı yaptı. Başkan Kınık da Twitter hesabından "Ağır kış koşullarından dolayı düşen kan bağışları nedeni ile stoklarımızda kırmızı alarm verilmiştir. Malumunuz Kan sürekli bir ihtiyaçtır. Kan Stoklarımız yetersizdir! Vatandaşlarımızdan ülke genelinde kan bağış desteği bekliyoruz. 1 ünite Kan 3 can kurtaracak. Ülkemiz genelindeki 1300 civarındaki hastaneye desteklerinizle her iş günü yaklaşık 11 bin ünite kan tedarik etmek zorundayız" diye yazdı.

SPOR KLÜPLERİNDEN DESTEK

Kızılay'ın kan bağışı çağrısı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Beşiktaş, Galatasaray gibi spor klüpleri başta olmak üzere dernek ve vakıflar ile vatandaşlar hem Kızılay'ın hem de başkanın çağrılarını paylaşarak, kan bağışı yapılması istendi. Yurt geneli Kan Bağış noktalarının adreslerini öğrenmek için http://kanver.org/KanHizmetleri/KanBagisiNoktalari/ ile @KanverOrg Web siteleri ziyaret edilebilir.