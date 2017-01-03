Dikkat... Dikkat... Kırmızı alarma geçildi

Kızılay'ın kan stoklarında kırmızı alarm verildi. Havaların soğumasıyla birlikte kan bağışlarının azalması üzerine Kızılay, kırmızı alarm verdi. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "250 kan bağış noktamıza 18-65 yaş arası sağlıklı bireyleri bekliyoruz. Erkekler yılda 4, kadınlar 3 kez kan verebilir" dedi.

Dikkat... Dikkat... Kırmızı alarma geçildi
Eklenme: 03 Ocak 2017, 15:38
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Kızılay, sosyal medya hesaplarından vatandaşa kan bağışı çağrısı yaptı. Başkan Kınık da Twitter hesabından "Ağır kış koşullarından dolayı düşen kan bağışları nedeni ile stoklarımızda kırmızı alarm verilmiştir. Malumunuz Kan sürekli bir ihtiyaçtır. Kan Stoklarımız yetersizdir! Vatandaşlarımızdan ülke genelinde kan bağış desteği bekliyoruz.  1 ünite Kan 3 can kurtaracak. Ülkemiz genelindeki 1300 civarındaki hastaneye desteklerinizle her iş günü yaklaşık 11 bin ünite kan tedarik etmek zorundayız" diye yazdı.

SPOR KLÜPLERİNDEN DESTEK

Kızılay'ın kan bağışı çağrısı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Beşiktaş, Galatasaray gibi spor klüpleri başta olmak üzere dernek ve vakıflar ile vatandaşlar hem Kızılay'ın hem de başkanın çağrılarını paylaşarak, kan bağışı yapılması istendi. Yurt geneli Kan Bağış noktalarının adreslerini öğrenmek için http://kanver.org/KanHizmetleri/KanBagisiNoktalari/  ile @KanverOrg Web siteleri ziyaret edilebilir.

 
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