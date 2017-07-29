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Dikkat! Cevapsız çağrılara dönmeyin, bomba tetikçisi olabilirsiniz!

Tanımadığınız cevapsız çağrıya geri dönmeyin farkında olmadan bomba tetikçisi olabilirsiniz...

29 Temmuz 2017 Cumartesi 23:41
Dikkat! Cevapsız çağrılara dönmeyin, bomba tetikçisi olabilirsiniz!

Vatandaşlar sosyal medyada uyarı niteliğinde pek çok bilgi paylaşıyor. 

Dikkat çeken paylaşımda "Çaldırıp kapatan telefonlara hemen geri dönmeyin. Tanıdığınız telefon olduğunu teyit etmeden geri aramayın. Olası bombalı yada silahlı saldırılarda kullanılabilecek telefonlar ile irtibatlı görünmeniz sağlanarak algı oluşturulabilir. Bir düzeneğe bağlı telefonu aramanız sağlanarak, her hangi bir eylemde tetikçi konumuna düşürülebilirsiniz, Eşe dosta yayalım, çocuklarımızı uyaralım" bilgileri yer aldı.

 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 23:41
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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