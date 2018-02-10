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İsmail Kahraman'dan dikkat çeken teklif: Adı 'Recep Tayyip Erdoğan' olsun

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Üsküdar’a da damgasını vurduğunu belirterek, Çamlıca Camii’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adının verilmesi teklifinde bulundu.

10 Şubat 2018 Cumartesi 15:24
İsmail Kahraman'dan dikkat çeken teklif: Adı 'Recep Tayyip Erdoğan' olsun

4'üncü Üsküdar Kitap Fuarı'nın açılışını gerçekleştiren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Üsküdar’a da damgasını vurduğunu belirterek, Çamlıca Camii’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adının verilmesi teklifinde bulundu.

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen 4'üncü Üsküdar Kitap Fuarı başladı. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarın açılış törenine TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve yönetmen Semih Kaplanoğlu ile çok sayıda kitapsever katıldı.

''CAMİNİN ADI ERDOĞAN OLUR''

Açılışta konuşan TBMM Başkanı Kahraman, eskiden kongrelerin spor salonlarında yapıldığını, şimdi ise kongre ve kültür binalarının yaygınlaştığını kaydederek, “Ne kadar güzel bir şey, ne güzel gelişme. Cumhurbaşkanımızın damgasını vurduğu yerlerden birisi Türkiye’de olduğu gibi Üsküdar’dır. Ve inşallah Çamlıca’daki caminin adı ‘Recep Tayyip Erdoğan Camii’ olur. Kendinin kabul edeceğini zannetmiyorum ama zorlayalım. Bu isim uygun değil mi? Oyunuza sığınıyorum. Kabul edenler ve kabul edenler? Saf demokrasi bu, oylama böyle yapılır” sözleri üzerine salondaki kitapseverler alkışladı.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 15:24
  1. 4'üncü Üsküdar Kitap Fuarı
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. İsmail Kahraman

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