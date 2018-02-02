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MHP'li başkandan ittifak açıklaması: Oy patlaması olur

MHP Muş İl Başkanı Şükrü Demir, AK Parti ve MHP ittifakının ülkeye birlik, beraberlik, kardeşlik getireceğini ifade ederek, ittifakın gerçekleşmesi halinde Doğu ile Güneydoğu'da oy patlaması yaşanacağını savundu.

02 Şubat 2018 Cuma 12:18
MHP'li başkandan ittifak açıklaması: Oy patlaması olur

AK Parti ve MHP ittifakına ilişkin parti binasında gazetecilere açıklamalarda bulunan MHP İl Başkanı Şükrü Demir, "Özellikle 15 Temmuz'dan sonra bir taraftan FETÖ denen küresel güç, diğer taraftan haç ve hilalin kavgası ortadayken, burnumuzun dibinde kukla devletçikler kurulmaya çalışırken, liderimizin her zaman söylediği 'önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' prensibi ile bizler ülkede sadece AK Parti ile değil bütün partilerin birlik, beraberlik ve milli bir ruh içinde olmalarını istedik. Biz Yenikapı’da bunu deklare ettik ve halen sözümüzde duruyoruz. Bugün sözümüzdeyiz, yarın da sözümüzde olacağız, onun için bir ittifak söz konusu" dedi.

"DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA OY PATLAMASI OLACAK"

İttifakla birlikte Doğu ve Güneydoğu'da oy patlaması yaşanacağını kaydeden Demir, "Hangi partinin ne kadar oy almış olduğu belli olacak, ama oylar bir havuzda toplanıp öyle değerlendirilecek. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifakımız Recep Tayyip Erdoğan etrafında olacak. Karşılaştığımız sorunlardan biriside şu; 'Doğu ve Güneydoğu'daki oylar nasıl olacak? MHP'nin AK Parti ile ittifak yapması oyların kaçmasına vesile olacak mı?' Hayır kesinlikle olmayacak. Hatta benim kanaatime, gözlemlerime ve bizimde kendimizce yapmış olduğumuz çalışmalara göre Doğu ve Güneydoğu'da oy patlaması olacaktır" ifadelerini kullandı.

"İTTİFAK HAİNLERİ GÖTÜRECEK, ÜLKEYE BARIŞ VE KARDEŞLİK GETİRECEK"

"İttifak ülkeye ne getirip, ne götürecek" sorusunu yanıtlayan MHP İl Başkanı Demir, "İttifak ülkeye birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının pekişmesini getirecek, ittifak ülkenin önünün açılmasını getirecek, ittifak haçlıların ülkemiz üzerindeki emellerinin silinip yok olmasına vesile olacak. İttifak burada Kürdün, Türkün, Arapın, Acemin birbiriyle düşman değil kardeş olarak yaşamalarını göstermeye yarayacak. İttifak ne götürecek? İttifak ihanet yapanları götürecek, ittifak hainleri götürecek, ittifak haçlı zihniyetinin üzerimizdeki emellerinin silinip yok olmasını götürecek, ittifak ülkemizin önünün açılmasına vesile olacak" diye konuştu.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 12:18
  1. MHP
  2. AK Parti
  3. Şükrü Demir
  • Irkçı düşmanı AkpartiliIrkçı düşmanı Akpartili28 dk önce
    Kemalist Irkçı MHP ile ittifak Akparti için tarihi bir darbe olacaktır. Bu yanlıştan dönülmezse ilk seçimde acı şekilde görülecek bu akıbet. Zaten kammalistlere yaklşamak şimdiden akpartinin kimyasını bozdu.
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