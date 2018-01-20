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Dikkat çeken görüntü! İki renk oldu...

Kocaeli Körfezi, derelerden gelen çamur sebebiyle iki renk oldu. İlginç anlar havadan görüntülendi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 11:54
Dikkat çeken görüntü! İki renk oldu...

Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde önceki gün başlayan kar yağışı, kent merkezinde hissedilmedi. Özellikle Cuma ve Cumartesi çıkan güneş, yaz aylarını arattırmadı. Ancak yüksek kesimlerde, kar yağışının yanı sıra yağmurda etkili oldu.

Kocaeli Körfezi iki renk olduKörfez İlçesi'nin yüksek kesimlerinde şiddetli yağmur, dereleri de harekete geçirdi. Körfez İlçesi Hereke semtinden geçerek Kocaeli Körfezi'ne boşalan dere, adeta kahverengi aktı.

Kocaeli Körfezi iki renk olduÇamur sebebiyle Körfez’in bir bölümü iki renk oldu. İlginç anlar havadan görüntülendi.

Kahverengi ile mavinin ilginç buluşması drone ile görüntülendi. Vatandaşlar ilginç anları cep telefonu ile görüntüledi.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 11:54
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  2. Kocaeli Körfezi
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