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Jandarmanın mecburi hizmet süresi 15 yıla uzatıldı

KHK ile uzman jandarmaların mecburi hizmet süresi uzatıldı. Süre, uzman jandarma çavuşluğa atanmalarından itibaren 15 yıl olacak.

24 Aralık 2017 Pazar 12:08
Jandarmanın mecburi hizmet süresi 15 yıla uzatıldı

OHAL kapsamında hazırlanan 696 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 3160 sayılı "Emniyet Teşkilatı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanunu"na, "Emniyet hizmetleri sınıfına mensup pilot, uçuş ekibi ve İHA uçuş ekibi personeli, istifa veya müstafi sayılma sebepleri ile on yıl içerisinde görevlerinden ayrılmaları halinde, havacılık branşına aktarılmalarına esas teşkil eden eğitimlerin masraflarını yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olmak üzere kanuni faizi ile birlikte ödemekle yükümlüdür." maddesi eklendi.

KHK ile 3466 sayılı "Uzman Jandarma Kanunu"nda da değişiklik yapıldı. Bu doğrultuda, uzman jandarmaların 10 yıl olan mecburi hizmet süresi, uzman jandarma çavuşluğa nasıp (atama) tarihinden itibaren 15 yıl olarak yeniden düzenlendi.

Ayrıca, durumları ilgili fıkra hükümlerine uyan uzman jandarmalardan mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde istifa edenler, ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da sağlık sebebi hariç başka herhangi bir sebeple ayrılanlar, kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmıyla orantılı şekilde kanuni faiziyle birlikte tazminat olarak ödeyecek.

6758 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun"da yer alan "Pilotlara ödenecek tazminat" bölümüne, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sözleşmeli pilotlar da eklendi.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 12:08
  1. OHAL
  2. jandarma
  3. jandarma görev süresi
  • MuhammetMuhammet10 sa önce
    Kendi yedikleri parayı gariban askerlerimizden çıkarmaya çalışan zavallılık olarak nitelendirilebilir bu olay.
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