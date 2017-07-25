Dikkat çeken ayrıntı… Türkiye’den altın vuruş!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) altın rezervi yönetimindeki başarısı dikkat çekiyor.

Ocak ayında 1.171 dolar seviyesinden işlem gören altın Temmuz ayında 1.258 dolara kadar yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise Ocak ayından bu yana sürekli altın alıyor. Geçen üç aylık süre içerisinde 950 bin ons altın satın alan Türkiye sadece bu süre zarfında altın rezervlerinin toplam rezervleri içerisindeki payını %7’nin üzerine çıkarmış oldu.

Öyle ki altının Türkiye'nin toplam rezervi içerisindeki payı ise Mayıs ayı itibarıyla yüzde 17’ye kadar yükseldi.

Zero Hedge’e göre onsu 1.200 doların üzerinde işlem gören altında 200 günlük ve 50 günlük hareketli ortalama analizleri güçlenmenin devam edeceğini de gösteriyor. Uzmanlar bu nedenle altının 1.290 – 1.300 dolar seviyesine doğru bir atılım yapabileceğini de belirtiyor.

Altın fiyatlarının şu an yükseliş trendine girmiş olması TCMB’nin Ocak ayından bu yana düşük fiyata aldığı altın rezervinin değerini de ciddi şekilde yükseltmiş durumda.