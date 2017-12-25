Ataşehir Mimar Sinan Camisi imamı KHK ile ihraç edildi
OHAL kapsamında 695 sayılı KHK ile ihraç edilen 2 bin 756 kamu personeli arasında Ataşehir Mimar Sinan Camisi imam ve hatiplerinden Rıza Günay da var.25 Aralık 2017 Pazartesi 13:53
Son yayınlanan KHK ile aralarında Müezzin Kayyım, Kuran Kursu Öğreticisi ve İmamHatiplerin bulunduğu toplam 341 din görevlisi ihraç edildi.
Ağustos 2016’da FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan Günay’ın yerine vekaleten atama yapıldı.
Son olarak geçtiğimiz Ramazan ayında Ataşehir Müftülüğü tarafından görevlendirilen Günay dün yayınlanan KHK ile ihraç edildi.