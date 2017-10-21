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Dikkat! Bugün İstanbul'da bu yollar kapalı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının provaları dolayısıyla bugün İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

21 Ekim 2017 Cumartesi 23:16
Dikkat! Bugün İstanbul'da bu yollar kapalı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, 22 Ekim pazar günü yapılacak genel prova ve 29 Ekim Pazar günkü tören kutlamalarıyla ilgili 22 Ekim günü ve 29 Ekim'de 06.30-16.00 saatleri arası araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

"Vatan Caddesi gidiş geliş, D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi, 10. Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı’dan Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray’dan) Vatan Caddesi girişleri, Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar."

Alternatif güzergahlar ise Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi olarak belirlendi.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 23:16
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • AdilAdil1 gün önce
    Istanbul gibi buyuk ve trafik problemi olan birsehirde bayramin provasi icin yol kapatmak sacma degil mi?
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