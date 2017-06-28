Dikkat! Borcu olanlara süre uzatımı yok

Vergi ve SGK borcu olanlar için vergi borçlarının yeniden yapılandırılması için başvuru süresi 30 Haziran Cuma günü sona erecek. Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Fırsattan yararlanın, bir daha yeniden yapılandırma yok. Süre uzatımı da yok" dedi. Başvuruların hem internetten hem de son üç gün gece yarısına kadar açık olacak vergi dairelerinden yapılabileceğini duyurdu.