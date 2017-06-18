Dikkat! Birileri şu umut tacirlerini durdursun!

YENİAKİT.COM.TR - İnsanların koyu kapitalizmin kıskacında sıkışıp kaldığı günümüz dünyasında kolay yoldan çok para kazanma hırsı gün geçtikçe artıyor.

Sürekli tüketmeye ve borçlanma süreklenen bazı insanlar ise çareyi hırsızlıkta, kumarda ve hatta intihar etmekte arıyor.

Özellikle son zamanlarda Facebook ve diğer sosyal medya araçları üzerinden dinimizce de haram olan bahis yoluyla 'güya' kolay yoldan para kazandırma propagandaları vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Bazı şahısların kendi özel hesapları ve büyük sayfaların yorum kısmı üzerinden insanları sürekli rahatsız ederek yürüttüğü bu umut tacirliği, çoğunluğu genç olmak üzere büyük bir kitleyi tuzağa düşürüp paralarını almak suretiyle dolandırıyor..

Geçtiğimiz günlerde ise bir vatandaş 4 ay önce sosyal medyada yayınladığı görüntü ve fotoğraflarla kendisini 'bahis danışmanı' olarak tanıtan dolandırıcıyla telefonla bağlantı kurarak kazanacakları ile kanser tedavisini yaptırmak için para yatırmaya başladı. Her para yatırışından kazandığını söyleyen dolandırıcın, 'Yalnız hesapta sıkıntı var. Size ödeme yapamıyoruz. Toptan vereceğiz. Siz para göndermeye devam edin" sözlerine inanan mağdur vatandaş, bankadan haram yollarla çektiği krediler ve arkadaşlarından aldığı borç paranın ardından sattığı evinden kalan 50 bin lirayı da bu kişilere kaptırdı.

Düzenleyip yüksek miktarlara sattıkları ve vatandaşları kandırarak güya kazandırdıklarını iddia ettikleri kuponların fotoğraflarını paylaşan tacirler, paylaşımlarında dini terimleri çokca kullanarak yapmış oldukları haram eylemleri meşrulaştırmaya çalışıyor.

Sosyal medya kullanıcıların sürekli şikayet etmelerine rağmen durdurulamayan bu duruma ilgili kişilerin müdahale etmesi bekleniyor.