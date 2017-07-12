Dikkat! Banyoda bunu yapınca hayatını kaybetti

ABD'de Madison Coe (14) isimli genç kız hiç beklenmedik bir şekilde yaşamını yitirdi. Banyo yapmak için küvete giren Coe, telefonunu da şarja taktı.

Telefonunu kullanan Madison Coe elektrik çarpması nedeniyle küvette hayatını kaybetti. Ailesi genç kızın ellerinde yanıkların oluştuğunu bu sayede ölümünün sebebi anladıklarını açıkladı.

Şarj aletinin fişinin küvetin hemen yanında olduğu ve su sıçraması nedeniyle elektrik akımının genç kızı öldürdüğü belirtildi. Genç kızın ailesi, "Umarım artık hiç kimse cep telefonunu duş alırken banyoda şarja takmaz" dedi.