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Dikkat! Bakan uyardı, cezası 20 bin lira...

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İşletmelerin idari yaptırımla karşı karşıya kalmamaları için uyarılarda bulundu.

23 Aralık 2017 Cumartesi 12:33
Dikkat! Bakan uyardı, cezası 20 bin lira...

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 1 Aralık'ta hizmete giren Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) kayıtlarının ay sonuna kadar tamamlanması gerektiğini belirterek, kayıt ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere 5 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

 Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektronik ticarette güven ortamını tesis etmek amacıyla uygulamaya konulan ETBİS ile kayıt dışılığın önüne geçileceğini söyledi.

 Elektronik ticaret yapan işletmeleri ETBİS'e kayıt ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusunda uyaran Tüfenkci, şunları kaydetti:

 "İşletmelerin idari yaptırımla karşı karşıya kalmamaları için 31 Aralık'a kadar kayıt ve bildirim işlemlerini 'www.eticaret.gov.tr' üzerinden tamamlamaları gerekiyor. Kayıt ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere 5 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Elektronik ticaret yapan gerçek veya tüzel kişiler, faaliyete başlamadan önce ETBİS'e kayıt olacak ve faaliyette bulundukları internet sitesi, mobil site veya mobil uygulamaları Bakanlığa bildirecek. ETBİS'e kaydolan ve bildirimde bulunan işletmelerin internet adresleriyle Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler bu adresten yayınlanarak vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi sağlanacak."

 Tüfenkci, bu kapsamda, e-ticaret istatistikleri oluşturulacağına işaret ederek, ticaret işletmelerine ait internet adresi, ticaret unvanı ve MERSİS numarası gibi bilgilere kolaylıkla erişebileceğini vurguladı.

 Türkiye'nin yaklaşık 50 milyon internet kullanıcısıyla e-ticaret potansiyelinin oldukça yüksek olduğuna dikkati çeken Tüfenkci, ETBİS ile elektronik ticaret hacminin artırılabilmesi için öncelikle tüketicilerin güven algısının iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 12:33
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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