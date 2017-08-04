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Aracın kilometresini düşürüp satanlar şimdi yandı

Adana'da satın aldığı aracın kilometresini düşürüp satan kişi ile vekalet verdiği kardeşi ve arkadaşı hakkında "dolandırıcılık" suçundan 7'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

04 Ağustos 2017 Cuma 18:27
Aracın kilometresini düşürüp satanlar şimdi yandı

Adana'da satın aldığı aracın kilometresini düşürüp fiyatını arttırarak sattığı ileri sürülen zanlı ile vekalet verdiği iki kişi hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 7'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana’da yaşayan F.K, 237 bin 500 kilometredeki 2003 model Otomobilini 21 Nisan’da Adana 15. Noterliği kanalıyla S.İ'ye 27 bin liraya sattı.

Çukurova Oto Pazarı’nda yeni otomobil almak için araçlara bakan F.K, sattığı aracın kilometresinin 140 bine düşürülüp 31 bin 750 liradan satışa çıkarıldığını görüncebimer’e şikayette bulundu.

Şikayet doğrultusunda başlattığı soruşturmayı tamamlayan cumhuriyet savcısı, aracı satışıyla ilgili Ş.İ. ile vekalet verdiği kardeşi S.İ. ve arkadaşı O.F.Ş. hakkında "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan iddianame hazırlandı.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuksuz 3 sanığın 7 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar da adli para cezasıyla cezalandırılması istendi.

İddianamede, F.K'nin aracının 5 Haziran’da şüpheliler tarafından Ş.Ç'ye 28 bin liraya satıldığının anlaşıldığı belirtildi.

Müşteki konumunda bulunan S.Ç. iddianameye yansıyan ifadesinde, aracın ikinci el oto alım sitesinde satışına ilişkin ilan gördüğünü, alınan ekspertiz raporuna göre otomobilin 142 bin kilometrede olduğunu anlattı.

S.Ç, otomobili satın aldıktan bir hafta sonra O.F.Ş'nin kendisini telefonla aradığını ve "aracın kilometresiyle oynadığını, geri alabileceğini" söylediğini ileri sürdü.

İddianamede, şüphelilerin internet üzerinden irtibat kurdukları F.K'nin aracını aldıktan sonra kilometresini değiştirmek suretiyle kısa zamanda fiyatında farklılık arz edecek şekilde müştekiye satışını sağladıkları, birlikte suç işleme kastıyla hareket ederek üzerlerine atılı "nitelikli dolandırıcılık suçunu" işlediklerine dair haklarında kamu davası açmak için yeterli şüpheli bulunduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 18:27
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  3. ikinci el araba
  4. Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi
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