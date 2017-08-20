Dikkat! 531 lirayı almayı unutmayın!

Sosyal güvenlik sistemi sigortalıları ölüm riskine karşı da koruyor. Ölüm sonrasında geride kalanlar için SGK ölüm aylığı ve cenaze ödeneği ödüyor. Cenaze ödeneğinin amacı cenazenin kaldırılması için gerekli masrafların karşılanması ve geride kalanların bu masraflarla uğraşmaması. Ölüm aylığı pek çok kişi tarafından biliniyor ve bunun için gerekli işlemler yapılıyor. Ancak cenaze ödeneği çok fazla bilinmediği için atlanabiliyor. Ölümün acısıyla unutulan bu ödemenin alınabilmesi için 5 yıllık zamanaşımı söz konusu.

Hangi şartlar aranıyor?

Ölüm sonrası geride kalanlara cenaze ödeneği verilmesi için ölen kişinin mutlaka sigortalı olması gerekiyor. Sigortasız çalışan kişinin ölümü halinde geride kalanlara cenaze ödeneği ödenmesi mümkün değildir. Bu nedenle kayıtdışı çalışmak yalnızca kişinin kendisini değil, ailesini de riske atan bir durumdur.

ÇALIŞMASI GEREKMİYOR

Ölüm sonrası geride kalanlara cenaze yardımı ödenmesi için ölen kişi adına en az 360 gün yani bir yıl uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmesi gerekir. Bir yıl prim ödenmemiş ise geride kalanlara cenaze ödeneği verilmez. Geride kalanlara cenaze ödeneği ödenmesi için kişinin ölüm tarihinde sigortalı olması gerekmez. Prim ödenmişse ölen kişi ölüm tarihinde çalışmıyor olsa bile SGK’dan cenaze ödeneği alınabilir.

Öncelik sigortalının eş veya çocuklarına verilir

Akşam'dan Okan Güray Bülbül'ün yazısına göre, sigortanın ölümü sonrası cenaze ödeneği sigortalının eşine ödenir. Eşi yoksa çocuklarına, o da yoksa anne babasına, o da yoksa kardeşlerine ödeme yapılır. Bütün bu kişilere ödeme yapılamaması halinde yani cenazenin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması halinde ödeme masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir. 4/c’li olan bir kişinin ölümü halinde kendi kurumları ölüm yardımı hariç cenaze gideri, cenaze nakil gideri veya bu mahiyette bir ödeme yaparsa SGK cenaze ödeneği ödemez. Öte yandan ölen kişi eğer iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri veya malullük aylığı almakta iken ölmüşse bu durumda 360 gün prim ödenmiş olma şartı aranmaz.