Dikkat! 3 ilde okullara kar tatili

Yoğun kar yağışı nedeniyle Aksaray, Niğde ve Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde eğitime 1 günlük ara verildi.

Dikkat! 3 ilde okullara kar tatili
Eklenme: 02 Ocak 2017, 02:38
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İşte kar tatili edilen iller:

AKSARAY

Aksaray'da kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 3 gündür etkili olan kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle kent genelinde eğitime 2 Aralık Pazartesi günü ara verildiğini belirtti.

NİĞDE

Niğde'de soğuk hava ve aşırı buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.  Niğde Valiliği aşırı buzlanma ve soğuk sebebiyle okulların 2 Ocak Pazartesi günü İl genelinde okulların tatil olduğunu duyurdu.

KOCAELİ

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde buzlanma nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yüksek kesimlerde mahalle yollarındaki buzlanmadan dolayı ilçede 2 Ocak Pazartesi okulların, yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere tatil edildiği kaydedildi.

 
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