Dikiş kursuyla Suriyeli kadınlara umut oluyor

Ülkesindeki milyonlarca insanın hayatını alt üst eden iç savaşla üniversite ikinci sınıfta tanışan Suriyeli Ravvan Şeyhani, sığındığı Şanlıurfa'da meslek edindirme merkezinde kadınlara dikiş kursu vererek, çocukluk hayali öğretmenliği farklı şekilde de olsa yapmaya çalışıyor.

24 yaşındaki Şeyhani, 5 yıl önce Şam'da Fransızca öğretmenliği ikinci sınıfı tamamladıktan sonra çatışmaların şiddetlenmesi üzerine ailesiyle Türkiye'ye sığındı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kiraladıkları evde 2 yıl kaldıktan sonra, çatışmaların hafiflemesi üzerine okuldan mezun olmak umuduyle yeniden memleketine dönen genç kız, 21 yaşındayken Fadi Nuri ile evlendi.

Bir an önce bitmesini beklediği savaşın giderek şiddetlenmesi üzerine doğduğu toprakları yeniden terk etmek zorunda kalan Ravvan Şeyhani, "ikinci vatanım" dediği Şanlıurfa'ya yeniden geldi. Burada Suriyeliler için kurslara katılarak, terzilik öğrenen Şeyhani, 22 yaşındayken anne oldu.

Yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen 2 yaşındaki kızı Tela'ya en güzel şekilde bakmaya çalışan savaş mağduru genç anne, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Şanlıurfa temsilciliği ve Pakistan Khubaib Yardım Kuruluşu iş birliğiyle Suriyeli sığınmacılar için açılan meslek edindirme merkezinde 20 kadına dikiş kursu veriyor.

Çocukluk hayali öğretmenliği farklı şekilde de olsa yapabilmenin mutluluğunu yaşayan Ravvan Şeyhani, bu sayede kendisi gibi vatanlarına hasret kadınlara umut oluyor.

Şeyhani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir Türkiye'de olduğunu ve artık kendisini gurbette hissetmediğini söyledi.

İngilizce ve Fransızcanın yanı sıra Türkçe konuşmayı da öğrendiğini ifade eden genç kadın, merkezde karşısındaki kursiyerleri birer okul öğrencisi gibi hayal ettiğini ve o şekilde muamele ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burada açılan kurslarda dikiş öğrendim, şimdide İHH'nın açtığı merkezde benim gibi savaş mağduru ablalarıma, kardeşlerime terzilik öğretiyorum. Merkezde yaklaşık 20 kadın bu sayede hem meslek öğreniyor hem de ürettikleri kıyafetleri satarak para kazanıyorlar. İşimi seviyorum hep öğretmen olmak istemiştim ama nasip olmadı, burada da bir nevi öğretmenlik yapıyorum. Kızım Tala'yı da yanımda getiriyorum çünkü evde ona bakacak kimse yok, Allah'a şükür burada huzurluyuz."

Suriyeli sığınmacılara kucak açan Türkiye'ye teşekkür eden Ravvan Şeyhani, tüm olumsuzluklara rağmen, evine dönme umudunu hiçbir zaman yitirmediğini sözlerine ekledi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Doğu ve Güneydoğu Bölge Koordinatörü Behçet Atila da savaşın başladığı ilk günden itibaren Suriyeli mazlumlara sahip çıktıklarını hatırlatarak, söz konusu merkezde birçok insanı meslek sahibi yapmak için gayret ettiklerini aktardı.