Dikili Belediyesine hırsız şoku
İzmir’de, Dikili Belediyesinin camlarını kıran iki hırsız, içeriden iki dizüstü bilgisayarı çalarak kayıplara karıştı.01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:41
Edinilen bilgiye göre, olay, Dikili Belediyesinde meydana geldi. İki hırsız, belediye önüne gelerek önce camları kırdı. Hırsızlar, daha sonrada camı kırık pencereden içeriye girdi. Güvenlik kamera kayıtlarından da iki kişi olduğu tespit edilen hırsızlar, ardından da hızla iki dizüstü bilgisayar çalarak bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine olay yerine polisler belediye içerisinde inceleme yaptı.
Kamera kayıtlarını alan ekipler, hırsızların yakalanması için bir çalışma başlattı.