Dikili Belediyesine hırsız şoku

Edinilen bilgiye göre, olay, Dikili Belediyesinde meydana geldi. İki hırsız, belediye önüne gelerek önce camları kırdı. Hırsızlar, daha sonrada camı kırık pencereden içeriye girdi. Güvenlik kamera kayıtlarından da iki kişi olduğu tespit edilen hırsızlar, ardından da hızla iki dizüstü bilgisayar çalarak bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine olay yerine polisler belediye içerisinde inceleme yaptı.

Kamera kayıtlarını alan ekipler, hırsızların yakalanması için bir çalışma başlattı.