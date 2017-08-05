Dikey Geçiş (DGS) sınav sonucu açıklanma tarihi belli oldumu?

2017 DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? DGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

ÖSYM tarafından 23 Temmuz 2017’de DGS (Dikey Geçiş Sınavı) gerçekleştirildi. Saat 10:00’da başlayan DGS sınavı 140 dakika sürenin ardından sona erdi. İki yıllık ön lisans eğitimi mezunlarının dört yıllık lisans eğitimine tamamlayacakları bu sınavda sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili adayları büyük bir merak sardı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sınavının ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını bekleyen adayların sabırsızlıkla beklediği gelişmeler meydana geldi. DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin tarih hakkında ÖSYM resmi açıklamada bulundu. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekleyen öğrencileri yakından ilgilendirecek önemli detaylar…

DGS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından resmi bir açıklama gelmemesine karşın 2017 DGS sonuçlarının Ağustos ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

ADAYLARIN SINAV SONUÇ BİLGİSİNDE NELER BULUNACAK?

Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) ön lisans başarı puanı

c) 2017-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

DGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar Tablo-A’da yer almıştır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.

DGS PUAN HESAPLAMA FORMÜLÜ

DGS SÖZEL: 87.747 + (Sözel net x 1.681) + (Sayısal Net x 0.315) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)



DGS SAYISAL: 105.536 + (Sözel Net x 0.336) + (Sayısal Net x 1.575) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)



DGS EŞİT AĞIRLIK: 96.642 + (Sözel Net x 1.009) + (Sayısal Net x 0.945) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı: Bölümünü iyi dereceyle bitirenler 80, orta sıralarda bitirenler 65, son sıralarda bitirenler 50 olarak girebilir.