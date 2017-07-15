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Dikensiz Gülleri Koruma ve Yaşatma Derneği 15 Temmuz şehitleri için mevlit okuttu

Kütahya’nın Simav ilçesinde, “15 Temmuz Şehitleri ve Gaziler Anma Programı “ kapsamında, Simav Dikensiz Gülleri Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından Kur’an-ı Kerim hatim duası ve Mevlidi Şerif okutuldu. Erdoğan Kılıç, Tahir Çoban, ve Emin Can hocaların okuduğu Mevlit ve duaya Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan da katıldı. Başkan Özkan, “Dikensiz Güller Derneği üyeleri bizim solmayan güllerimiz . Bu kutlu anma gününde yapmış olduğunuz dualar ve hayırları Allah kabul etsin. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:23
Dikensiz Gülleri Koruma ve Yaşatma Derneği 15 Temmuz şehitleri için mevlit okuttu

Simav Dikensiz Gülleri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Zekeriya Fidan, 15 Temmuz’un ülkemiz için bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Fidan, “ 15 Temmuz’u unutmak, şehitlerimizi hatırlamak için , kahramanlık gösteren gazilerimiz için etkinlikler düzenliyoruz, dualar gönderiyoruz. Bütün şehitlerimize minnet borçluyuz. Allah (CC) onları Peygamberimiz’e (SAV) komşu eylesin. 15 Temmuz şehitleri için mevlit okuttuk, onların ruhlarına hediye ettik “ diye konuştu.

Dikensiz Gülleri Koruma ve Yaşatma Derneği üyelerinin katılımı ile,öğle namazından sonra okutulan Mevlid-i Şerif, pilav ve ayran ikramı ile sona erdi. (MEİ-EFE)

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:23
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