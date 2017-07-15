Dikensiz Gülleri Koruma ve Yaşatma Derneği 15 Temmuz şehitleri için mevlit okuttu

Simav Dikensiz Gülleri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Zekeriya Fidan, 15 Temmuz’un ülkemiz için bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Fidan, “ 15 Temmuz’u unutmak, şehitlerimizi hatırlamak için , kahramanlık gösteren gazilerimiz için etkinlikler düzenliyoruz, dualar gönderiyoruz. Bütün şehitlerimize minnet borçluyuz. Allah (CC) onları Peygamberimiz’e (SAV) komşu eylesin. 15 Temmuz şehitleri için mevlit okuttuk, onların ruhlarına hediye ettik “ diye konuştu.

Dikensiz Gülleri Koruma ve Yaşatma Derneği üyelerinin katılımı ile,öğle namazından sonra okutulan Mevlid-i Şerif, pilav ve ayran ikramı ile sona erdi. (MEİ-EFE)