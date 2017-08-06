Dijital oyunlarla İslâm’a kin kusuyorlar

HARUN SEKMEN / İSTANBUL - Gençlerimizin yüzde 25’inin internet bağımlısı haline gelerek psikolojik olarak çöktüğünü belirten Yeşilay raporunun ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hazırladığı, “Oyunlarda İslamofobi” adlı araştırma, masum sanılan dijital oyunların, İslam düşmanlığını nasıl körüklediğini gözler önüne serdi.

Ellerindeki teknolojik ve maddi imkanlara dayanarak Müslümanlar üzerinde terör estiren Batı dünyası, yazılımlarını yaptığı dijital oyunlar sayesinde de gencecik dimağlara İslam düşmanlığını empoze ediyor.

KUR’AN AYETLERİNE HAKARET!

Araştırmaya göre, dünyada milyonlarca kişi tarafından oynanan “Counter Strike” adlı oyunda “terörist” olarak karakterize edilenlerin yaralanırken ya da ölürken, “Allahu Ekber” ve “La ilahe illallah” demeleri dikkat çekildi.

“Zack&Wiki” adlı oyunda kötülüğün sembolü olarak sunulan karakterler ise ölürken “Allahu Ekber” diye seslendiriliyor.

“Guitar Hero” adlı bir başka dijital oyunda ise karakterler, Arapça, Allah yazılı bir motifin üzerinde dans ettiriliyor.

“Resident Evil” adlı oyunda ise Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) kabri şerifinin kötülüklerin çıkış kaynağı olarak gösterilmesi dikkat çekti.

“Dewil May Cry-3/Dante’s Awekening” oyunda da İslam aleminin kıblesi olan Kabe-i Şerif’in şeytan kulesine girişin sembolü olarak kurgulandığı ifade edildi. Araştırma sonuçları dünyada en çok oynanan oyunlardan biri olan, “Call Of Duty” de harabe evin tuvaletindeki klozetin üzerinde, “Allah güzeldir ve güzel olanı sever” şeklindeki hadisi şerifin çerçeve şeklinde var olduğu kaydedildi.”

Serious Sam” adlı oyunda ise bu defa da Hz. Ali’nin kabrinin kötülüğün kaynağı olarak gösterildiği saptandı. “Clive Barkers Undying” adlı oyunda ise şeytan karakterinin Kur’an ayetlerinin üzerine basarak saldırılarını gerçekleştirdiğine vurgu yapıldı.

İSLÂM’A KİN KUSULUYOR

Öte yandan raporda, “Bomb Gazze” adlı oyunun Gazze’yi bombalamak çarşaflı ve cübbeli insanları öldürmek üzerine kurgulandığı, “Pacman” adlı oyunun Müslüman çarşaflı kadınlara hakaret içerdiği, “Minarett Attack” oyununu minareleri bombalamak üzerine kurgulandığı, “Hitman” adlı oyunda ise İslami değerlerin aşağılandığına dikkat çekildi.