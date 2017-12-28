Dijital ortamdaki kimliğinizi korumak için nelere dikkat etmeli?

Ancak bu çalışmalar genellikle sadece kurumsal alanda kalıyor. Şirketlerin kurucularına ya da girişimcilere kendi dijital itibarları için neler yaptıkları sorulduğunda, bu işe markalarına verdikleri kadar ağırlık vermedikleri ortaya çıkıyor. Öncelikli olarak dijital itibar nedir oradan başlayalım. Bir kişinin sosyal platformlardaki paylaşımları, blog yazıları, paylaştığı fotoğraflar gibi online aktiviteler kişinin dijital itibarını oluşturan etkenler arasında sayılabilir. Buradaki paylaşımlar ve online dünyadaki aktiflik pozisyonu kişinin dijital itibarını oluşturmasını sağlar.

Dijital itibar neden önemli?

Sosyal ağları, markanızı öne çıkarmak, kişisel bilgi ve tecrübelerinizi sektördeki diğer ilgili kişilerle paylaşmak, kendi network ve komünitenizi oluşturmak için kullanabilirsiniz. Sosyal ağlar genel kanının aksine bir ün ya da şöhret olma mecraları olmaktan çok aslında bir komüniteye dahil olma ya da bu komüniteyi oluşturmak için iyi bir araç.

İnternette bir marka ya da kişi hakkında çıkan olumsuz, karalayıcı veya asılsız haberler dijital itibarı zedeleyebiliyor.

Dijital itibar markalar için büyük önem taşıyor. Günümüzde insanlar artık bir kişi veya kurum hakkında bilgi alabilmek için ilk olarak arama motorlarına başvuruyor. Arama motorlarında karşılaşılan en ufak bir olumsuz haber ise algıları doğrudan etkilemeye yetiyor.

Dijital dünyadaki olumsuz içerikler anlık tüketici davranışlarını doğrudan etkilerken, uzun vadede marka itibarını ve imajını sarsabiliyor. İnternette kişi, kurum ve markalar hakkında yapılan asılsız, küçük düşürücü ve karalayıcı haberler hızla yayılarak bilgi kirliliğine, kişi ve kurumların itibarının zedelenmesine ve istenmeyen durumların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Araştırmalara göre internette gördüğümüz olumlu yorum ve bilgileri 3 kişi ile paylaşırken, olumsuz haber, yorum ve bilgileri en az 7 arkadaşımıza iletiyoruz. Bu da imaj zedelenmesine yol açacak olumsuz haberlerin nasıl daha hızlı yayıldığını gösteriyor.

İnternette asılsız haberlerin kaldırılması konusunda faaliyet gösteren E-Koruma.net Genel Müdür Yardımcısı Esra Topal dijital itibarı korumak için olmazsa olmaz 5 maddeyi şöyle sıraladı:

1 - Gizlilik sözleşmesi imzalayın

Bireysel veya kurumsal markanız ile yapacağınız işlemlerde çalıştığınız kurum ve kuruluşlarla mutlaka gizlilik sözleşmesi imzalayın. Bu sadece sizi değil çalıştığınız kurumları da güvence altına alacaktır. Fikir hırsızlığı ve şirket sırlarının yayılmasının önüne geçmek için gizlilik sözleşmesi büyük önem taşıyor. Sözleşme sayesinde hem bilgileriniz korunacak, hem de hukuki olarak korunma altına alınacaksınız.



2 - Arama Sonuçlarını Kontrol Edin

Kullanıcıların bir marka veya kişi ile hakkında ilk bilgi edinme yeri arama motorlarıdır. Hakkınızda çıkmış olan olumlu veya olumsuz haberler, görseller veya videolar doğrudan satış ve itibar kanallarınızı etkileyecektir. Özellikle online alışveriş dışında satın alma kararı veren kişiler, arama sonuçlarındaki detayları inceleyerek mağazalarınıza ziyaret gerçekleştirebilir. Örneğin beyaz eşya satın almak isteyen kişiler çevrimiçi bir araştırmadan sonra fiziki olarak satın alma işlemini gerçekleştirebilmektedir.

3 - Olmazsa Olmaz Sosyal Medya

Hakkınızda başkaları tarafından paylaşılmış veya kendi paylaştığınız her gönderinin dijital ortamda saklandığını unutmayınız. Kullanmış olduğunuz tüm sosyal medya hesaplarında aktif olmalısınız, olası bir krizde hemen haberdar olabilirsiniz.



4 - Şikayet Yönetimi

Müşterilerinizden gelen olumlu veya olumsuz bütün isteklere cevap vermelisiniz. Müşteriler ile arasında duygusal bir bağ kuran firmalar şikâyet veya olası krizlerde daha az etkilenecektir. Şikâyetler sayesinde markanız için olumsuz olabilecek birçok durumu olumlu hale getirebilirsiniz. Yapılan şikâyetin düzeltilmesi hem sadık müşterilerinizi elinizde tutmaya, hem de yeni müşteriler kazanmanıza olanak sağlar. En önemlisi bir sonraki satın alma işleminde müşteri mağduriyet yaşasa bile çözüleceğinden emin olur, güven duygusu gelişir.



5 - Alarm Oluşturma

Hakkınızda yapılan yorumları, yayınlanmış haber, görsel ve içerikleri takip edebileceğiniz alarm oluşturmanızı tavsiye ediyoruz. Böylelikle olumlu veya olumsuz yorumlara daha erken ulaşmanız mümkün olur. Hakkınızda yayınlanmış asılsız, karalayıcı, gerçeği yansıtmayan haberler için ise mutlaka işin ehli olan uzmanlara başvurun.