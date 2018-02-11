Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dijital dönüşüm yol haritası hazır

Türk sanayiini temsil eden sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Dijital Dönüşüm Platformu, Türkiye’nin dijital dönüşüm yol haritasını belirleme çalışmalarında sona yaklaştı.

11 Şubat 2018 Pazar 09:28
Dijital dönüşüm yol haritası hazır

Hükümetin konuyla ilgili çalışmaları desteklediğini söyleyen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, “Tüm dünyada bir dijital dönüşüm trendi var, Türkiye de bu trendin içinde. Bu süreç bir tercih değil aslında zorunluluk” dedi.

Habitat Derneği ve Türkiye Vodafone Vakfı tarafından sürdürülen Yarını Kodlayanlar Projesi’nin Düzce’deki tanıtım toplantısına katılan Bakan Özlü, “(Dijital Dönüşüm Platformu’nda) sanayimizi temsil eden sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışıyoruz. DÜSİAD, TOBB, MÜSİAD, TİM ve YASED gibi kuruluşların temsilcileri var. Bunlarla Türkiye’nin dijital dönüşüm yol haritasını belirliyoruz. Epey bir mesafe aldık, hatta sonuna geldik” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 09:28
  1. Habitat Derneği
  2. Türkiye Vodafone Vakfı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'
    1. 'Evladım bombayı buraya koy..
    2. Bank Asya'ya para yatıranlar için..
    3. İsrail'de gözaltına alınan Türk..
    4. TSK'dan flaş Afrin açıklaması!..
    5. Yeni başkan Özdemir
    6. Samsun'da feci yangın! Yaşlı kadın ve..
    7. MÜSİAD’tan Yıldız Holding'e destek
    8. Kayseri’de üretip 127 Milyon lira..
    9. Rusya’dan sürpriz Afrin açıklaması!
    10. Akraba ziyaretlerini artırdı
    11. İngiliz bilim insanları: Kuşkonmaz..
    12. Şok eden görüntü! Emzikli çocuk...
    13. Kazanca, patent ve marka dopingi
    14. Bafetimbi Gomis'ten flaş transfer..
    15. Bebeklerin gözleri neden çapaklanır?
    16. Araç sahiplerine müjde! Büyük indirim..
    17. Temeli olmayan paraya 'hayır'
    18. Gözlerimizdeki çapağın nedeni virüs..
    19. Dijital dönüşüm yol haritası hazır
    20. Havalimanı ilk uçağa hazır
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    İşte Afrin'de düşürülen helikopter...
    İşte Afrin'de düşürülen helikopter...
    Dünya bu olayı konuşuyor… O bölgeye düştü
    Dünya bu olayı konuşuyor… O bölgeye düştü
    Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'
    Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'
    IMF'ye gizli taahhüt! Afrin'le birlikte harekete geçtiler
    IMF'ye gizli taahhüt! Afrin'le birlikte harekete geçtiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    Düşürülen helikoptere ilişkin flaş açıklama: Öyle bir emare yok
    Düşürülen helikoptere ilişkin flaş açıklama: Öyle bir emare yok
    ‘Kademeli olarak hedefe gitmeliyiz… O başkent bizimdir’
    ‘Kademeli olarak hedefe gitmeliyiz… O başkent bizimdir’