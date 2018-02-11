Dijital dönüşüm yol haritası hazır

Hükümetin konuyla ilgili çalışmaları desteklediğini söyleyen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, “Tüm dünyada bir dijital dönüşüm trendi var, Türkiye de bu trendin içinde. Bu süreç bir tercih değil aslında zorunluluk” dedi.

Habitat Derneği ve Türkiye Vodafone Vakfı tarafından sürdürülen Yarını Kodlayanlar Projesi’nin Düzce’deki tanıtım toplantısına katılan Bakan Özlü, “(Dijital Dönüşüm Platformu’nda) sanayimizi temsil eden sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışıyoruz. DÜSİAD, TOBB, MÜSİAD, TİM ve YASED gibi kuruluşların temsilcileri var. Bunlarla Türkiye’nin dijital dönüşüm yol haritasını belirliyoruz. Epey bir mesafe aldık, hatta sonuna geldik” dedi.