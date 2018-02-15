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"Dijital atılımla damga vuracağız"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) “Türkiye’nin Dijital Ekonomiye Dönüşümü” Raporu tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, “Türkiye, dijital atılım stratejisinde hızla yol alacak ve bir an önce dijital dünyaya damgasını vuracaktır” dedi.

15 Şubat 2018 Perşembe 09:49
"Dijital atılımla damga vuracağız"

"Emek yoğun üretimin, yerini bilgi ve teknoloji yoğun üretime bıraktığı bir ortamda, bilgiyi ve teknolojiyi yerlileştirmek zorundayız" diyen Bakan Özlü, dördüncü sanayi devrimi dalga dalga yayılırken, bu devrimin gerçekleri olan bilgi, iletişim ve otomasyon dünyasından geri kalınamayacağını belirtti.

Özlü, "Dünyanın kuralları dijital yazılırken, politika ve stratejilerimizi dijital dünyanın kurallarına göre güncellemek durumundayız. Siber orduların, konvansiyonel ordulardan çok daha caydırıcı bir güç haline geldiği günümüzde, eğer yerli ve milli siber ordularımızı oluşturamazsak, gerçek anlamda bir iddia ortaya koyamayız" dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 09:49
  1. Bilim
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
  3. Bilişim Sanayicileri Derneği
  4. TÜBİSAD

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