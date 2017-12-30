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‘Dijital ambargo’ya ortak tepki: ‘Yerli ve milli yazılım desteklenmeli’

Dünya yazılım devi SAP’ın müşterilerine attığı maille başlayan yeni nesil İran ambargosunun ardından yerli üretim konusu önemle ele alınıyor.

30 Aralık 2017 Cumartesi 10:19
‘Dijital ambargo’ya ortak tepki: ‘Yerli ve milli yazılım desteklenmeli’

Dünya yazılım devi SAP’ın müşterilerine attığı maille başlayan yeni nesil İran ambargosunun ardından yerli üretim konusu önemle ele alınıyor. Bu konuda adım atan firmaların yöneticileri teşvik talep ediyor.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bilişim Sektör Kurulu Başkanı Fahrettin Oylum, yabancı yazılımcılar tarafından Türkiye’nin önemli firmalarının İran ile ticaretini önlemeye yönelik girişimlerde bulunulduğundan yakındı.

Girişimlerin önlenebileceğini vurgulayan Oylum, “Yerli ve milli yazılım üreticileri, yurtdışı menşeli yazılımlara alternatif olabilecek hazır yazılımları veya bunların alternatiflerini görev verilmesi durumunda geliştirebilecek insan kaynağına, bilgi birikimine ve tecrübeye sahiptir” dedi.

ÖNLEM ŞART

Oylum, “İran’a ambargo konusunun bugüne ait bir sorun olmadığının ve uzun yıllardır bu dayatmaların devam ettiğinin farkındayız. Şirketler için hayati önem taşıyan veri kayıplarının önüne geçebilmek adına, bugünden itibaren geleceğimizi güvence altına alacak yerli ve milli yazılım konusunda kararlar almak zorundayız.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 10:19
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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