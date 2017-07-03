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Diğer ülkelere baskı yapan ABD'den nükleer silah için korkunç yatırım!

Nükleer silah üreten ülkelere baskı yapan ve tehdit eden ABD'nin, 2017-2026 yıllarında nükleer gücünü geliştirmek ve güncellemek için 400 milyar dolar harcayacağı tahmin ediliyor.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 19:54
Diğer ülkelere baskı yapan ABD'den nükleer silah için korkunç yatırım!

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), dünya genelinde geçen yıl nükleer silah sayısında azalma olmasına rağmen bu silahların modernleştirilmesine yönelik yatırımların arttığını açıkladı.

Merkezi İsveç'te bulunan SIPRI'nin nükleer güç verilerine ilişkin yayımladığı yıllık raporuna göre, nükleer silaha sahip ABD, Rusya, Birleşik Krallık, Fransa, Çin, Hindistan, Pakistan, İsrail ve Kuzey Kore'nin geçen yılın başında toplamda 15 bin 395 nükleer silahı bulunurken, bu sayı 2017'nin başında 14 bin 935 oldu. Ancak söz konusu ülkelerin yakın gelecekte bu silahları bırakmaları öngörülmüyor.

Raporda, dünyadaki toplam nükleer silah sayısının yüzde 93'üne sahip ABD ve Rusya'nın stratejik nükleer silah envanterini azalttığına dikkat çekildi. Bu iki ülke, 2011'den bu yana Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nı (START) uygulamalarına rağmen geçen yıl silahlarını azaltma hızı düşük seyretti.

Öte yandan, söz konusu iki ülke, büyük miktarda ve maliyette nükleer modernleşme programlarını da başlattı. ABD'nin, 2017-2026 yıllarında nükleer gücünü geliştirmek ve güncellemek için 400 milyar dolar harcayacağı tahmin ediliyor.

ABD ve Rusya dışında nükleer silaha sahip 7 ülkenin de silah cephaneliği çok daha küçük ancak bu ülkeler yeni nükleer silah sistemleri geliştirmedi veya bu konuda çalışmaları olduğuna dair herhangi bir açıklama yapmadı.

Çin, nükleer cephaneliğinde uzun vadeli niteliksel geliştirmeye odaklanırken, Hindistan ve Pakistan hem nükleer silah stoklarını hem de füze imkanlarını geliştiriyor.

Kuzey Kore ise 2015'e göre geçen yıl nükleer silahlarında artışa giderek sayıyı 10 ila 20'ye yükseltti. Kuzey Kore, geçen yıl süresince birçok beklenmedik nükleer deneme yapmıştı.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 19:54
  1. nükleer silah
  2. yatırım
  3. Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI)
  4. nükleer silah sayısı
  5. Kuzey Kore
  6. ABD
  7. Rusya
  8. Birleşik Krallık
  9. Fransa
  10. Çin
  11. Hindistan
  12. Pakistan
  13. İsrail
  14. Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması
  • IsaIsa4 dk önce
    Veledi zina faşist terörist abd yönetimi! !! Topyekün yargılayıp idam etmeli! !!
  • arda ata meriç arda ata meriç 19 dk önce
    Ne düşünüyorsun?biiznillah önce amerika .çünkü ilk nükleer silah onların bildiğim kadarıile
  • Hkn...Hkn...35 dk önce
    Bizimde şimdiye kadar nükleer silahımız olmalıydı ama yıllarca bizi uyuttular her zamanki gibi...
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 35 dk önce
    Sadece Kendilerinde, Olacak Başkalarında Olmayacak. Yok Öyle Düzen.
  • mahmut akbasmahmut akbas52 dk önce
    Icinizde patlar da yokolursunuz insaallah
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