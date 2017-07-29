Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Didim’i kana bulayacaklardı

Aydın’ın Didim ilçesinde, YPG üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu üç kişi arasında bulunan İngiliz tutuklandı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:44
Didim’i kana bulayacaklardı

Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelen bir e-posta ihbarı sonucu gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü YPG üyesi oldukları iddia edilen İngiliz uyruklu Joseph A. R. ile Bulgaristan uyruklu kız arkadaşı Mira Y. A. ve annesi Veselina P. R.A’yı gözaltına aldı.

Joseph A.R.; 2015 yılında tıbbi yardımda bulunmak üzere Suriye ülkesine gittiğini, 3 ay kadar kaldığını, YPG’den silah eğitimi aldığını ancak herhangi bir çatışmaya girmediğini daha sonra buradan ayrılarak İngiltere’ye geri döndüğünü ifade ederken; Hollanda ve İngiltere’de hukuk eğitimi almış olan Mira Y.A’nın ise erkek arkadaşı gibi sosyal medya hesaplarında YPG terör örgütü ile ilgili paylaşımlarının olduğu anlaşıldı.

Herhangi bir suç tespiti yapılamayan anne Veselina P.R.A. serbest bırakılırken, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan iki yabancı uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi. Terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla hakim karşısına çıkan İngiliz Joseph A.R. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Bulgaristan uyruklu Mira Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:44
  1. İngiltere
  2. Suriye
  3. Emniyet Müdürlüğü
  4. Aydın
  5. Bulgaristan
  6. Hollanda
  7. Didim
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aranan PKK'lı terörist teslim oldu
    1. Aranan PKK'lı terörist teslim oldu
    2. Kapıkule'de tatilci yoğunluğu sürüyor
    3. HDP’li vekil gözaltına alındı
    4. Gıda kamyonu park halindeki tıra çarptı
    5. Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
    6. Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
    7. Kontrolden çıkan otomobil takla attı:..
    8. Alaşehir’in yeni terminali açılış için..
    9. Sıcaklar tahinli pideye ilgiyi azaltmadı
    10. Suriyeli işadamları ile istişare..
    11. TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı
    12. Yüzme kurslarına yoğun ilgi
    13. Terör örgütüne ait 14 sığınak bulundu
    14. 2017 kuru kayısı ihracat sezonu başladı
    15. Teröristlerce tuzaklanan patlayıcılar..
    16. Otomobil refüjdeki aydınlatma direğine..
    17. Terör örgütüne bir darbe daha!
    18. 31 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
    19. Seyir halindeki kamyonet yandı
    20. Katarlı hacıların yaşadıkları..
    İsrail: Araplar bizimle, Erdoğan burnunu sokuyor
    İsrail: Araplar bizimle, Erdoğan burnunu sokuyor
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    Kuzey Kore Japonya'ya füze fırlattı
    Kuzey Kore Japonya'ya füze fırlattı