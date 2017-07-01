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Didim’de yangın paniği

Aydın’ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:22
Didim’de yangın paniği

Hisar Mahallesi Sağ-Tur bölgesine dönüş yolundaki makilik alanda sabah saatlerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Sitelere yakın yerde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu hemen İtfaiyeye bildirdi. Aydın büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler kısa sürede yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Yangın başladığı yerde bulunan Elektrik Trafosu yangından zarar görmezken, kontrol altına alınan yangın 3 dönümlük alan zarar gördü.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:22
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