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Didim’de Turizm Haftası kutlamaları

Turizm Haftası etkinlikleri Didim’de çelenk koyma töreniyle başladı.

Didim’de Turizm Haftası kutlamaları
Eklenme: 18 Nisan 2017, 13:17

15-22 Nisan tarihlerinde kutlanan turizm haftası Didim’de başladı. Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi, Ticaret Odası, Turizm Altyapı Hizmet Birliği, Didim Turizm Danışma Birimi ve ilçedeki kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yapılan turizm haftası etkinlikleri çelenk koyma töreniyle başladı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene, Didim Kaymakamı İskender Yönden, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Kabakçı, Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstündağ, Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanı Sevinç Karataş, Turizm Derneği Başkanı Ercüment Alkaner, turizmciler, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Turizm Danışma Birimi sorumlusu Ali Yeler, DİTAB Başkanı Sevinç Karataş, Turizm Derneği Başkanı Ercüment Alkaner tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

 
EtiketlerKarataşAtatürkİskenderDemirciDidim
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 13:17
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Yeni Akit
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