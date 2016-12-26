Dick Advocaat'tan ilk 11'de büyük sürpriz!

Trabzonspor’un savunmasına baskı yapmayı planlayan Fenerbahçe’de teknik direktör Advocaat, hücum planında değişikliğe gitti. Robin van Persie’nin yokluğunda Advocaat’ın, forvet hattında Fernandao ile Moussa Sow’a görev vereceği öğrenildi. Sow’un, top rakipteyken sol kanata geçeceği ancak Sarı-Lacivertliler hücuma çıktığı zaman ise Brezilyalı oyuncuya yakın olarak forvet hattında sahne alacağı bildirildi. Fernandao’nun hava hakimiyetinden yararlanmak isteyen Hollandalı hocanın, kanatların da etkili kullanılmasını istediği belirtildi.



"Savunmaya baskı yapın"



Dick Advocaat, öğrencilerine Trabzon’da zaferi getirecek planı anlattı: Rakibin savunması dengesiz. Baskı uygularsanız, hata yapabilir. İlk golü atarsak, sahadan istediğimiz sonuçla ayrılırız.



Başakşehir’in puan kaybı yaşadığı ilk yarının son haftası, Fenerbahçe’ye zirveye yaklaşması için önemli bir fırsat yarattı. Sarı-Lacivertliler eğer bu akşam Trabzonspor’u devirirse, 2017’ye liderle arasındaki farkı 5 puana düşürerek girmiş olacak. Dick Advocaat, ayaklarına gelen bu şansı geri tepmemek için öğrencilerini en iyi şekilde maça hazırlamaya çalıştı. Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor savunmasının dengesiz ve istikrarsız olmasından faydalanmak istiyor. Advocaat bu nedenle öğrencilerinden rakip defansa mümkün olduğunca fazla pres yapıp hataya zorlamalarını istedi. 69 yaşındaki çalıştırıcı, “Hücum oyuncularına büyük iş düşüyor. Topu kaptırdığımızda kendi sahamıza çekilmek yerine, hemen rakibin üstüne gitmeliyiz” talimatı verdi.



‘Sakın hafife almayın’



Dick Advocaat, ilk golü atmanın da önemli olduğunu belirterek, “Eğer bunu başarırsak, rakibi baskı altına alarak galibiyet şansımızı fazlasıyla artırırız” diye konuştu. Hollandalı teknik adam, Trabzonspor’un ligin en fazla şut çeken takımlarında biri olduğunun da altını çizerek, “Bu sezon gol yollarında etkisiz gibi görünüyor olabilirler ancak bu her an değişebilir. 15 maçta 12 gol atmalarına aldanıp kesinlikle onları hafife almayın. Bu bize pahalıya patlayabilir” uyarısında bulundu.