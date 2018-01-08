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Dick Advocaat'ın istediği Fenerbahçeli!

Hollanda Ligi’nde son sırada bulunan Sparta’nın başına geçen Advocaat’ın, Yiğithan Güveli’yi sezon sonuna kadar kiralamak istediği öne sürüldü.

08 Ocak 2018 Pazartesi 10:28
Dick Advocaat'ın istediği Fenerbahçeli!

Sarı-Lacivertliler’in genç stoperiyle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Hollanda Ligi’nde son sırada bulunan Sparta’nın başına geçen Dick Advocaat’ın, Yiğithan Güveli’yi sezon sonuna kadar kiralamak istediği öne sürüldü.

Tecrübeli teknik adamın, Fenerbahçeli yöneticilere bu talebini ilettiği kaydedildi. Yönetimin ise kararı Aykut Kocaman’a bıraktığı belirtildi. (Fanatik)

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 10:28
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